Confirman el asueto del viernes 6 en la Municipalidad

La Municipalidad de La Plata informó que el próximo viernes 6 de noviembre habrá asueto administrativo para el personal de la Comuna en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador Municipal, que se celebra cada 8 de noviembre.

La medida fue oficializada mediante el decreto 2228, firmado por el intendente de La Plata, Julio Alak, indicaron en la Comuna platense.

“Este año la fecha de celebración del Día del Trabajador Municipal coincide con un día domingo”, explica el documento, y agrega: “A fin de que los trabajadores puedan disfrutar su día, se considera oportuno trasladar el asueto correspondiente al día 6 de noviembre”.

De esta forma, los trabajadores de la Municipalidad de La Plata tendrán un fin de semana largo.

El decreto municipal aclara que “las distintas secretarías deberán arbitrar en sus áreas las medidas necesarias para garantizar la efectiva prestación de los servicios públicos indispensables que se brindan a la comunidad”.

En tanto, en Berisso y en Ensenada aún no resolvieron si tomarán una medida similar. En Berisso, según se pudo saber, las autoridades comunales definirán en las próximas horas qué medida adoptarán.

El Día del Empleado Municipal en Argentina se celebra cada 8 de noviembre en conmemoración de la creación de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina (COEMA) en 1959.