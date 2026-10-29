Noviembre llegará con una nueva ronda de aumentos que presionará sobre el bolsillo de los argentinos. Desde el domingo 1° comenzarán a regir actualizaciones en distintos rubros, desde el transporte público y los alquileres hasta las cuotas de medicina prepaga y educación privada, en un contexto en el que la desaceleración de la inflación no frena las subas de los servicios.

En la región del Gran La Plata, que comprende los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, el boleto de colectivo urbano sufrirá una actualización en todos sus tramos tarifarios. Para el trayecto mínimo de 0 a 3 kilómetros, el pasaje con tarjeta SUBE registrada pasa de $1323,33 a $1389,73.

El tramo de 3 a 6 kilómetros asciende a $1532,10, de 6 a 12 kilómetros se ubica en $1710,33, de 12 a 27 kilómetros llega a $2051,14 y para trayectos mayores a 27 kilómetros la tarifa alcanza los $2386,28.

Aquellos usuarios que utilicen tarjetas SUBE sin registrar o sin nominar deberán afrontar valores sustancialmente más elevados, partiendo desde los $2779,46 para el tramo más corto hasta los $4772,56 en distancias superiores a los 27 kilómetros. Quienes cuenten con el Atributo Social tendrán pasajes reducidos que irán desde los $781,39 hasta los $1341,70.

En paralelo, el servicio de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires y sus extensiones regionales también experimentará incrementos.

A la suba del transporte se le suma una seguidilla de aumentos previstos para el mes de noviembre que continuarán ejerciendo presión sobre el presupuesto familiar.

Entre las principales actualizaciones confirmadas se destacan los nuevos valores en los alquileres bajo los contratos vigentes, además de reajustes en servicios públicos clave como luz y gas, medicina prepaga, telefonía e internet.

Alquileres, obras sociales, colegios, internet, telefonía, agua y gas

Los alquileres conforman otro de los rubros que seguirán absorbiendo una porción importante de los ingresos. Los aumentos dependerán del índice utilizado y de la frecuencia de actualización establecida en cada contrato. Para los acuerdos que se ajustan por inflación, las subas de noviembre serán del 5,81% para los contratos con actualización trimestral, del 7,82% para los cuatrimestrales y del 12,95% para los semestrales.

Los porcentajes no se aplican de manera automática a todos los inquilinos: cada contrato determina el mecanismo de actualización correspondiente. Además, los acuerdos que todavía se rigen por la legislación anterior tienen un esquema diferente, por lo que el incremento debe calcularse según el índice y las condiciones que les correspondan.

En el sector de la salud, las empresas de medicina prepaga también aplicarán nuevos ajustes. Los aumentos informados varían según la compañía y el plan, con subas de hasta el 2,88% en Sancor Salud, hasta el 2,75% en Omint, del 2,2% en Galeno y de entre el 1,7% y el 2,2% en OSDE.

A su vez, la cuota de los afiliados voluntarios al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) pasará de $108.504 a $113.900, lo que representa un incremento cercano al 5%.

La educación privada bonaerense también tendrá una actualización de sus aranceles. Los establecimientos con subvención estatal podrán aplicar una suba del 3% en noviembre y otro incremento del mismo porcentaje en diciembre, según lo informado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).

Con el nuevo cuadro tarifario, las cuotas máximas para las escuelas primarias con un 100% de subvención estatal serán de $39.210, mientras que aquellas que reciben un 40% de aporte estatal podrán cobrar hasta $177.340. En el nivel secundario, los valores serán de $43.230 para los establecimientos con subvención total y de hasta $230.450 para los que cuentan con un aporte del 40%.

En telecomunicaciones, las empresas continuarán con sus propios esquemas de actualización tarifaria. Movistar confirmó un aumento del 2,6% para noviembre, mientras que se esperan ajustes de magnitud similar en otras compañías de telefonía, internet y televisión, de acuerdo con los servicios contratados.

Por último, las facturas de electricidad y gas tendrán nuevos ajustes, aunque al momento de conocerse el esquema de aumentos todavía restaba la publicación de los cuadros tarifarios definitivos. En el caso del gas, además, la reglamentación del fin del régimen de Zona Fría tendrá consecuencias sobre las facturas de usuarios de 94 municipios bonaerenses.

El servicio de agua potable y cloacas de AySA también tendrá una actualización mensual de su coeficiente tarifario, que implicará una suba estimada de entre el 1,5% y el 2%.