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EXPERIENCIA Y PREMIO

Congreso Argentino en La Plata de Física Médica

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Por Redacción

La Plata albergó el Congreso Argentino de Física Médica, un evento que reunió a más de 300 participantes de todo el país y contó con la presencia de especialistas y disertantes internacionales.

Organizado por la Sociedad Argentina de Física Médica (SAFIM), el encuentro se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En este marco se celebró la 1° Jornada Nacional de Dosimetría, para la actualización de profesionales, investigadores, docentes y estudiantes de la disciplina.

La UNLP es una de las dos únicas instituciones del país que dicta la Licenciatura en Física Médica, un rol estratégico en la formación de profesionales clave para el desarrollo científico y la salud pública.

A lo largo de las jornadas, participaron docentes, graduados y estudiantes de la casa de estudios platense, quienes presentaron diversos trabajos de investigación y obtuvieron el primer premio en la categoría Poster en Medicina Nuclear.

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