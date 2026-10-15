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La Región

Conin realiza la segunda feria americana de ropa usada

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Por Redacción

Con el objetivo de recaudar fondos para sus programas de nutrición infantil, Conin La Plata llevará adelante este viernes 16 -de 14 a 18- y el sábado 17 -de 10.30 a 18- la segunda edición de su feria americana de ropa usada en buen estado en su sede de la calle 55 entre 22 y 23 N° 1.368. El evento sumará atractivos especiales ideales para anticiparse al Día de la Madre, ofreciendo plantas, cosas ricas para compartir y pequeños detalles para regalar. Desde la organización invitan a los vecinos a sumarse y colaborar para continuar acompañando a más niños y familias de la Región.

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