Construcción: costos en alza; polémica por la creación de un fondo

El costo de la construcción en la Región continúa subiendo mes a mes y últimamente ya está por sobre la inflación. En el sector empresarial asocian este empuje con la recomposición salarial de los trabajadores del sector, rubro en el que aparece un nuevo renglón para la polémica: una “contribución empresarial para acciones asistenciales”, según informaron en Apymeco.

De acuerdo con el Informe Mensual N° 132 de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco), correspondiente a septiembre de 2026, el valor para construir un metro cuadrado se ubicó en $2.438.217,50. Esto representó una variación mensual del 2,28% y un incremento interanual del 30,64%. En dólares, el valor alcanzó los u$s 1.593,61 por m², marcando una suba mensual del 6,30%.

Al analizar la evolución del nivel general de precios, Nicolás Marín, presidente de Apymeco, remarcó que “el IPC acumulado a septiembre es del 23,6%, mientras que el índice Apymeco registra un 22,23%. Es decir, el costo de la construcción viaja aproximadamente a la misma velocidad que el índice general de precios. A nivel interanual, el IPC trepó al 33,45% frente al 30,64% de nuestro sector”. Sin embargo, Marín advirtió que la dinámica reciente mostró un cambio de tendencia: “De los últimos cuatro meses (junio a septiembre), salvo julio, el índice Apymeco fue sensiblemente mayor al IPC. Esto se da principalmente por el aumento de la mano de obra, que desde junio a septiembre registró incrementos del 7,66%, 2,10%, 8,32% y 2,86%, respectivamente”. Para el titular de la entidad, “esto muestra una leve recuperación de los ingresos reales de los trabajadores formales del sector, aunque partiendo de niveles históricamente bajos”.

A este panorama se suma una moderada reactivación en la venta y despacho de insumos clave, como el cemento, que mostró un incremento del 18% respecto a agosto y un 4,5% interanual.

Asimismo, Marín señaló que “se observa una recuperación de los precios de venta de los inmuebles que también se encuentran en valores deprimidos, particularmente en la ciudad de La Plata”.

la “contribución empresarial”

El punto de mayor tensión para el empresariado pyme radica en la reciente paritaria firmada para los meses de septiembre, octubre y noviembre entre la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

El acuerdo incluyó una “contribución empresarial” equivalente al 2% de la masa salarial sujeta a aportes.

“En un contexto en el que la construcción es uno de los sectores más afectados en términos de actividad y empleo, y en el que los salarios están claramente deprimidos, la cámara empresaria -que no representa a las Pymes- y el sindicato impusieron que todas las empresas ‘contribuyan’ con el 2% de la masa salarial para constituir un fondo con fines poco claros (textualmente: ‘obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural’), escasamente auditado y de uso discrecional”, cuestionó Marín.

Desde la entidad estiman que este canon extra representa una caja mensual de enorme magnitud: “Calculamos que supone una transferencia de ingresos desde las empresas y los trabajadores del sector hacia la Cámara y el sindicato de aproximadamente 13 mil millones de pesos por mes, para hacer nadie sabe bien qué, y que podrían destinarse a los propios trabajadores o mantenerse en las empresas”.

“En un contexto en el que el consenso generalizado es que resulta necesario achicar los costos laborales, y donde se hacen esfuerzos en ese sentido en todos los niveles de gobierno, se firma un acuerdo que va en la dirección opuesta”, enfatizó el dirigente.