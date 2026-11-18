El sector hotelero de La Plata cerró el tercer trimestre de 2026 (julio-septiembre) con un balance dispar. Según la última Encuesta de Hoteles La Plata elaborada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, la demanda mostró signos claros de reactivación impulsada por tarifas competitivas, aunque el empleo del rubro continuó en retroceso.

Entre julio y septiembre, las noches de alojamiento (o plazas ocupadas) registraron un incremento promedio del 11,9% interanual, con agosto como el mes de mayor dinamismo. Solo en septiembre se contabilizaron 18.725 noches reservadas, lo que representa una suba del 5% frente al mismo mes del año anterior.

La llegada de pasajeros acompañó este repunte hacia el cierre del período: en septiembre arribaron 15.075 viajeros a los establecimientos platenses, un 5% más que en septiembre de 2025.

Si bien el promedio de visitantes de todo el trimestre quedó un 3,4% por debajo del año pasado, se ubica un 14% por encima de los registros de 2024.

Este mayor movimiento elevó la tasa de ocupación de habitaciones al 36,8% en el promedio trimestral (frente al 32,4% de igual lapso de 2025), alcanzando un 37% en septiembre.

Menos personal

A pesar del repunte en la ocupación y en el volumen de pasajeros, el mercado laboral del sector no acompañó la mejora. El informe universitario advierte que la cantidad de puestos de trabajo en los hoteles platenses cayó un 2,5% interanual en el promedio del tercer trimestre, profundizando su baja en septiembre con un retroceso del 5% respecto al año pasado.

Como dato estructural, la encuesta destaca que el empleo femenino sigue siendo ampliamente mayoritario y continúa en ascenso: en septiembre, las mujeres representaron el 61% del personal ocupado en el rubro.

Uno de los motores que explica la mayor demanda es el retraso relativo de las tarifas. En septiembre, el precio promedio por noche aumentó apenas un 7% interanual -manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al trimestre previo-, una cifra muy inferior al 33,5% de inflación general (IPC del INDEC) acumulada en el mismo período.

En cuanto al perfil de quienes se hospedaron en la ciudad, la estadía promedio se ubicó en 1,3 noches por viajero. La mayoría provino del interior de la provincia de Buenos Aires (58%) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19%), mientras que el turismo extranjero aportó el 10% del total.

Lejos del turismo recreativo tradicional -que apenas representa el 21% de las visitas-, los huéspedes llegaron atraídos por la dinámica propia de la capital provincial: el 40% viajó por negocios y el 20% por motivos de estudio.

De cara al último tramo del año, las expectativas de los empresarios hoteleros son optimistas y superan el promedio del resto de los sectores económicos de La Plata, especialmente en sus proyecciones de ventas y horas trabajadas.