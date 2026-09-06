VIDEO - Controversia tras una serie de multas durante la madrugada en La Plata

Una seguidilla de multas de tránsito durante la madrugada de este domingo generó el reclamo de vecinos que viven frente al colegio Mac Kay en 16 entre 46 y 47. Uno de los frentistas afectados registró los vehículos estacionados en la cuadra y mostró que, según su denuncia, prácticamente todos habían sido infraccionados.

“Son las 3 de la mañana, todo en la cuadra con infracción”, expresó mientras recorría el lugar y mostraba los automóviles alcanzados por las sanciones.

Según relató, llegó a su domicilio alrededor de la 1 de la madrugada y dejó su vehículo estacionado en la cuadra de enfrente, como asegura hacerlo habitualmente cuando encuentra un espacio disponible. Unas horas después salió nuevamente de su casa y se encontró con las multas.

El vecino sostuvo que la señalización existente establece una prohibición de estacionar en el sector correspondiente al acceso del colegio, donde además recientemente se pintó el cordón de amarillo, pero cuestionó que la medida haya sido aplicada sobre el resto de la cuadra.

“Acá se puede estacionar, están todos con infracción”, afirmó al momento de advertir las sanciones en distintos vehículos.

En esa línea, explicó que vive en el lugar desde hace años y que históricamente se permitió estacionar en esa zona. También indicó que el cartel que establece la prohibición es nuevo y que habría sido colocado aproximadamente una semana antes.

Asimismo, profundizó: "Me tiene que decir que tengo que ir al Juzgado de Faltas. ¿Qué tengo que ir? Tengo que ir a perder mi tiempo”, expresó durante el video.

En su relato también remarcó que las infracciones fueron labradas durante la madrugada de un domingo, cuando el establecimiento educativo no se encuentra desarrollando su actividad habitual.

De igual manera, otro vecino manifestó: "Un lote de autos estacionados multados por mal estacionamiento por una señal de prohibido estacionar confusa, así cuidamos la seguridad vial en la Ciudad". Y analizó: "Desconozco la razón de la nueva señal y seguramente la multa es legal. Además, para confusión el cordón está pintado de amarillo antes de la señal o sea en el lugar que legalmente se puede estacionar".