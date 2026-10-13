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PROYECTO “SALUD A LA CANCHA”

Convenio entre clubes y la facultad de Medicina

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Por Redacción

Con la participación de Pedro Troglio, director técnico de primera división y referente del fútbol argentino, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) lanzó el proyecto “Salud a la Cancha”, una propuesta impulsada a través de la Secretaría de Extensión Universitaria para fortalecer el rol de los clubes como espacios estratégicos para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el cuidado integral de niños, niñas y adolescentes.

La presentación se realizó en el Aula Magna de la Facultad y reunió a referentes del deporte, la Universidad y la salud, con el objetivo de promover el trabajo articulado entre las instituciones deportivas, el ámbito académico y las organizaciones de la comunidad.

A través de “Salud a la Cancha”, la Facultad prevé desarrollar acciones de salud destinadas a más de 7.000 niños y niñas que participan del fútbol infantil platense y están nucleados en la Asociación Platense de Fútbol Infantil (APLAFI).

La entidad reúne a 56 clubes de la región, en los que participan aproximadamente 4.000 niños y 3.000 niñas en competencias de fútbol infantil. En este contexto, el proyecto busca acercar herramientas de promoción, prevención y cuidado de la salud a las instituciones deportivas, con el objetivo de abordar distintas problemáticas sanitarias que afectan a las infancias y adolescencias.

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