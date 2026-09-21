Convocan a artistas de la Provincia para crear el trofeo del Gran Premio Dardo Rocha

El Hipódromo de La Plata busca su nuevo símbolo. Junto a la Facultad de Artes de la UNLP, lanzó un Concurso Provincial de Ideas Escultóricas que premiará a la obra que se convierta en la estatuilla oficial del Gran Premio Internacional Dardo Rocha, la carrera más importante del turf bonaerense.

El certamen, impulsado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, está abierto a artistas mayores de 18 años de toda la Provincia, que podrán presentarse de forma individual o en equipo. La propuesta ganadora no solo será el trofeo que levantarán los campeones del Dardo Rocha, sino que también tendrá una versión monumental para emplazar de forma permanente en los jardines del Hipódromo, incorporándose a su patrimonio.

El jurado elegirá tres proyectos finalistas, que recibirán $2 millones cada uno, y entre ellos al ganador, que obtendrá $6 millones adicionales y la materialización de su obra. La inscripción es online y está abierta hasta el 25 de septiembre en https://certamenes.fba.unlp.edu.ar, donde se pueden consultar las bases y condiciones.

La convocatoria busca una obra original que dialogue entre la historia y la tradición burrera del Hipódromo, la identidad bonaerense y su proyección al futuro.

La selección estará a cargo de un jurado de primer nivel: la artista plástica Cristina Tomsig -Gran Premio de Honor del Salón Nacional-, el escultor Oscar de Bueno -tres veces ganador del Salón Manuel Belgrano- y la artista visual Mariel Ciafardo, ex decana de Artes de la UNLP y actual Secretaria de Arte y Cultura de la Universidad.