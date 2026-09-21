Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Convocan a artistas de la Provincia para crear el trofeo del Gran Premio Dardo Rocha

La convocatoria es impulsada por la Facultad de Artes de la UNLP y el Hipódromo de La Plata. Es abierta a artistas de toda la Provincia. Además, se instalará a escala urbana en el predio de 44 y 115

Por Redacción

El Hipódromo de La Plata busca su nuevo símbolo. Junto a la Facultad de Artes de la UNLP, lanzó un Concurso Provincial de Ideas Escultóricas que premiará a la obra que se convierta en la estatuilla oficial del Gran Premio Internacional Dardo Rocha, la carrera más importante del turf bonaerense.

El certamen, impulsado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, está abierto a artistas mayores de 18 años de toda la Provincia, que podrán presentarse de forma individual o en equipo. La propuesta ganadora no solo será el trofeo que levantarán los campeones del Dardo Rocha, sino que también tendrá una versión monumental para emplazar de forma permanente en los jardines del Hipódromo, incorporándose a su patrimonio.

El jurado elegirá tres proyectos finalistas, que recibirán $2 millones cada uno, y entre ellos al ganador, que obtendrá $6 millones adicionales y la materialización de su obra. La inscripción es online y está abierta hasta el 25 de septiembre en https://certamenes.fba.unlp.edu.ar, donde se pueden consultar las bases y condiciones.

La convocatoria busca una obra original que dialogue entre la historia y la tradición burrera del Hipódromo, la identidad bonaerense y su proyección al futuro.

La selección estará a cargo de un jurado de primer nivel: la artista plástica Cristina Tomsig -Gran Premio de Honor del Salón Nacional-, el escultor Oscar de Bueno -tres veces ganador del Salón Manuel Belgrano- y la artista visual Mariel Ciafardo, ex decana de Artes de la UNLP y actual Secretaria de Arte y Cultura de la Universidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?