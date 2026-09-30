Convocan a asociarse al centro de jubilados de la Caja de la Ingeniería

El Centro de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión de la Ingeniería Gran La Plata y aledaños invita a los jubilados/as de esa entidad previsional a inscribirse como socios/as de ese centro, sin cuota de ingreso hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por informes e inscripción hay que dirigirse a la sede de calle 48 Nº 698, tercer piso, departamento 5, los días martes y jueves de 10 a 12. Según se informo, también está disponiuble el correo electrónico: centrodejubiladoslp@gmail.com.