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EL 25, EN 46 ENTRE 12 Y 13

Convocan a juntar firmas por problemas con IOMA

Archivo

Por Redacción

Un grupo denominado “Afiliados a IOMA Organizados” impulsa una juntada masiva de firmas para visibilizar las distintas problemáticas que, según denuncian, atraviesan afiliados de la obra social en diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires.

La convocatoria tendrá lugar el próximo 25 de septiembre, desde las 9, frente a la sede central de IOMA, ubicada en calle 46 entre 12 y 13. La iniciativa está dirigida a afiliados de toda la Provincia y quienes no puedan participar de manera presencial también tendrán la posibilidad de acompañar el reclamo mediante una firma digital.

Según se informó, la iniciativa surgió a partir de diferentes situaciones que vienen registrándose entre afiliados y que, según plantean, incluyen demoras, reducción o falta de coberturas y prestaciones, dificultades para acceder a tratamientos y medicamentos, problemas con los traslados y falta de respuestas.

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