Convocan a un abrazo en la escuela agraria de Bavio

Parte de la comunidad educativa de la Escuela Agraria de Bavio convocó para hoy a las 17 a un abrazo solidario en defensa de un grupo de docentes que habría sido apartado luego de un planteo realizado por un alumno. Los convocantes al reclamo público, solicitan que “se investiguen a fondo los hechos” y “no quede todo en el apartamiento de los profesores”

El abrazo solidario fue convocado en la tranquera de acceso al establecimiento educativo.

Las familias y los egresados decidieron organizarse para visibilizar su acompañamiento tanto a los alumnos como al cuerpo docente y realizaron una carta pública para “resguardar la autoridad pedagógica”.

La premisa de la convocatoria expresa de forma contundente: “Con los estudiantes no, con los docentes tampoco”.

El objetivo es “respaldar el trabajo pedagógico que lleva adelante el colegio en la región”, agregaron.