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ESTE VIERNES, EN EL INSTITUTO DE HEMOTERAPIA

Convocan a una colecta especial por el Día del Donante de Sangre

Archivo

Por Redacción

Con motivo de conmemorarse el Día Nacional del Donante de Sangre, el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata (CRH) llevará adelante este viernes 6 de noviembre una jornada especial con el objetivo de alcanzar la meta de 100 donaciones en un solo día. La actividad se desarrollará en la sede de calle 71 entre 26 y 27 de 7 a 15, aunque entre las 9 y las 12 se concentrará la participación institucional.

Para lograr el objetivo, el organismo convocó a distintas entidades que impulsaron colectas durante el año a sumar al menos cinco donantes. Entre ellas, el CONICET La Plata participará activamente y citó a su personal científico y administrativo a sumarse escribiendo a prensa@laplata-conicet.gov.ar para coordinar una asistencia conjunta. Además, desde las 10:20 se ofrecerá el “Hemotour”, un recorrido guiado para conocer la labor interna del establecimiento.

La fecha rinde homenaje al médico e investigador argentino Luis Agote, quien el 9 de noviembre de 1914 logró la primera transfusión indirecta exitosa en el Hospital Rawson mediante el uso de citrato de sodio para evitar la coagulación. Este hito científico transformó la hemoterapia a nivel mundial, permitiendo el desarrollo de cirugías complejas, trasplantes y tratamientos médicos actuales.

Quienes se acerquen a donar deberán concurrir con su DNI y habiendo desayunado o almorzado previamente.

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