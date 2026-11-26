La presencia de perros sueltos o sin bozal en plazas, parques y ramblas de La Plata suele generar recurrentes focos de tensión entre los dueños de mascotas y quienes utilizan los espacios públicos para caminar, hacer deporte o llevar a sus hijos a jugar. El debate gira en torno a la convivencia urbana, el cumplimiento de las normas de tenencia responsable y la falta de controles efectivos en los paseos de la Ciudad.

Por un lado, vecinos y familias que frecuentan espacios emblemáticos como Plaza Moreno, Plaza Malvinas, Parque Saavedra o El Bosque advierten sobre el riesgo que representa cruzarse con animales de porte grande o de razas consideradas potencialmente peligrosas sin correa ni bozal. Entre los principales reclamos aparecen el temor a mordeduras, las peleas de perros que terminan involucrando a las personas y la imposibilidad de circular con tranquilidad por senderos y veredas.

Del otro lado, algunos propietarios sostienen que los animales necesitan espacios abiertos para correr y socializar, y señalan que la ciudad cuenta con pocos caniles cerrados o en condiciones adecuadas para soltarlos. A su vez, quienes trabajan como paseadores también suelen quedar en el centro de la discusión cuando trasladan varios ejemplares de gran tamaño al mismo tiempo por zonas muy concurridas.

confianza y prevención

En el plano cotidiano, la convivencia se mueve entre la confianza de los dueños en el carácter de sus mascotas y la imprevisibilidad de las reacciones animales ante estímulos externos. Ezequiel es dueño de “Lu”, un mestizo cruza con ovejero de ocho años. Asegura que siempre lo saca a pasear con correa, excepto en la plaza, donde lo deja suelto porque lo considera un “perro tranquilo”. Si bien no recuerda conflictos recientes con otros animales, rememora un episodio de cuando era cachorro, en el que fue atacado tras cruzarse con un perro que “no estaba disciplinado”.

Una mirada similar sobre la necesidad de prevenir reacciones imprevistas aporta Emiliano, rescatista y dueño de “Helena”, “Rufo” y otros nueve perros. Para evitar que los once se alteren si van todos juntos, siempre los saca a pasear de a dos y con correa; solo “Helena”, que lo acompañaba al momento de la consulta, estaba suelta. “Si bien son todos diferentes, salen con correa porque no sabés cómo pueden reaccionar. Por ahí uno viene muy excitado, el otro piensa que lo van a atacar y ahí se empiezan a pelear”, explicó.

ordenanzas y ley provincial

La tenencia responsable y la circulación de perros en la vía pública platense cuentan con un marco regulatorio integrado por normas de alcance local y Provincial. A nivel local rige el Código de Convivencia Ciudadana (Ordenanza N° 12.170), sancionado en 2021, que unificó el régimen contravencional y actualizó disposiciones previas como la Ordenanza N° 9.548, de 2003.

Esta normativa prohíbe la permanencia o circulación de perros sueltos en plazas, parques, ramblas, veredas y demás espacios públicos fuera de los caniles habilitados. Todo animal debe ser conducido mediante correa y collar o pretal por una persona responsable, quien además tiene la obligación de recoger sus deyecciones para preservar la higiene urbana.

A ese esquema local se suma la Ley Provincial N° 14.107, que regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos. Alcanza a determinadas razas y sus cruzas como a ejemplares que por su contextura física, potencia mandibular o antecedentes puedan provocar lesiones graves. En su artículo 8°, la ley exige que estos animales circulen en espacios públicos con collar, bozal adecuado y una correa o cadena de menos de un metro de longitud, no extensible.

La legislación Provincial obliga a los propietarios a inscribir a estos ejemplares en un registro específico antes de los seis meses de vida, identificarlos mediante microchip o tatuaje y garantizar en sus viviendas cerramientos resistentes que impidan que el perro escape o saque el hocico hacia la calle, prohibiendo también su permanencia en espacios comunes de edificios.

En caso de incumplimiento, el Código de Convivencia Ciudadana platense tipifica como falta contravencional tanto llevar perros sueltos o sin bozal cuando corresponde como generar situaciones de riesgo o agresión a terceros. Las sanciones aplicadas por la Justicia de Faltas incluyen multas calculadas en módulos municipales, amonestaciones, trabajos comunitarios y hasta la asistencia a cursos sobre tenencia responsable. Sin embargo, los vecinos coinciden en señalar que la fiscalización en plazas y paseos sigue siendo escasa o nula, lo mismo que el registro de razas de riesgo dejando la prevención de incidentes librada al criterio individual de cada dueño.