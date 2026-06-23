La Plata: por la baja frecuencias de micros, una localidad "sigue aislada"

Los vecinos de Ignacio Correas continúan con problemas con el transporte público. Atados a los seis servicios al día que brinda la línea Este ramal 80, la única que llega a la localidad, se encuentran a la espera de que las autoridades solucionen el problema que los aísla del centro de la Ciudad.

Los inconvenientes se arrastran desde mediados de abril cuando los usuarios comenzaron a percibir un recorte en las frecuencias de la línea que recorre desde la intersección de 30 y 708 de Correas a diagonal 80 y 115, en Barrio Hipódromo de La Plata.

El ajuste en la frecuencia fue tal que actualmente solo circulan seis servicios al día, el último con destino a Correas parte de Barrio Hipódromo a las 20 horas y si lo pierden ya no tienen como regresar a sus hogares. La alternativa que encontraron es tomarse el Este 14 que los deja en Sicardi a unos 5 kilómetros de su destino y de ahí ver como retornan a su casa. “Yo tengo la suerte de que a mi me pueden ir a buscar a Sicardi, pero no todos tienen auto y es normal ver gente caminando por ahí o haciendo dedo en un camino que no esta bueno para caminar”, relató Daniel, vecino del lugar.

A fines de mayo los vecinos realizaron una presentación a la Defensoría Ciudadana y a raíz de esto la Dirección de Tránsito y Transporte municipal pudo constatar que la empresa efectivamente estaba cumpliendo al 80% con lo pactado al inicio de la licitación. Según les aseguraron en ese momento, la compañía sería sancionada y contaría con un mes para volver al cronograma inicial de 9 servicios diarios. Lo que a pesar de ser la solución posible, para los vecinos tiene sabor a poco ya que en 2022 contaban con 14 viajes al día.

Con el mes de gracia pronto a cumplirse, los frentistas volvieron a presentar un escrito en la Defensoría en el que pidieron que se revea la cantidad de servicios y que además les den una fecha concreta sobre cuándo se iba a regularizar la situación.

“Todo lo que nos dicen es que hay que esperar. Que primero viene la sanción y después la solución. Pero a nosotros eso no nos sirve, queremos una fecha concreta sobre cuando va a restablecerse el servicio. O que se aplique un plan de contingencia que agreguen algún servicio más hasta que haya una solución”, expresó Daniel uno de los vecinos que lleva adelante la protesta.

En ese sentido, añadió que “las bajas temperaturas agravan la situación. Si bien sería un problema en cualquier época del año, ahora esperar por horas con frío es todavía peor. Es increíble que nadie nos de una fecha concreta de cuando se va a regularizar”.

La última presentación realizada a la Defensoría fue firmada por 150 vecinos de Ignacio Correas. En la misma piden “la inmediata restitución de un cronograma de 12 servicios semanales para el ramal 80 de la línea Este. Esto surge de la posibilidad de que recién en agosto se implemente un cronograma de solo nueve servicios, lo cual se aleja de la grilla de 2022 que contaba con 14”.

Además propusieron a la Dirección de Tránsito y Transporte municipal “evaluar el inicio de gestiones ante otras empresas de la zona como la línea 307 que actualmente llega a la localidad vecina de Oliden, en caso de que la empresa no se encuentra en condiciones de resolver esta exigencia”.