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La Región

Cortarán la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires en contra de un desalojo

Por Redacción

Los vecinos de la zona de 120 y 520 realizarán hoy martes al mediodía un corte en la rotonda de la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de la bajada de 120 y 32, en reclamo ante un posible desalojo de las viviendas que ocupan desde hace años. Según denunciaron, la medida estaría vinculada con un proyecto para instalar un espacio verde en el sector.

La protesta será en uno de los principales accesos a la ciudad y tuvo como eje el reclamo de las familias que viven en el lugar y que aseguran permanecer allí desde hace aproximadamente dos décadas.

“Nos quieren mandar atrás del Mercado Regional y nosotros vivimos acá hace 20 años, en tierras que heredamos”, señalaron los vecinos en diálogo con El Día, al expresar su rechazo a la posibilidad de ser trasladados de la zona.

El conflicto se originó ante la posibilidad de que las tierras sean destinadas a la construcción o puesta en funcionamiento de un espacio verde, en pos de terminar las obras de la salida de la autopista por 520.

“Nos quieren sacar de donde vivimos”, fue uno de los planteos que se escucharon durante la protesta, en la que los vecinos buscaron visibilizar el conflicto y reclamar una respuesta de las autoridades.

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