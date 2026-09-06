Los cortes de luz, un drama sin solución para los vecinos de La Plata

Vecinos de distintas localidades de La Plata reportaron entre las últimas horas del sábado y esta noche cortes de luz de Edelap, en medio de las bajas temperaturas que se instalaron en la Región y ante el alerta Amarillo por frío extremo que emitió el sábado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Mientras se reiteran los apagones surge una duda: ¿existe el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) o sólo se dedica a hacer actas después de las fallas?.

Vecinos de la zona del Parque Castelli, Tolosa, Barrio Norte y Barrio Hipódromo lamentaron interrupciones en el servicio minutos después de las 20 horas. "Otro corte de luz, ¿ya no funcionan los generadores? Pareciera un corte general porque no se ve nada en varias cuadras", se preguntaba una de los afectadores por el corte. Ante los reclamos y las consultas a la empresa, desde Edelap no brindaron ninguna respuesta hasta el momento.

"Se cortó la luz en Barrio Hipódromo, nos aumentaron la luz 100 mil pesos y la cortan todos los días", reclamó Diego de la zona de 33 y 116.

Raúl, de Tolosa, señaló: "Otro corte de luz más, lo que nos espera a futuro. No hay soluciones". Según indicaron frentistas que se comunicaron a través del WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) el corte afecta la zona de 115 a 120 y de 520 a 532. Karina, de 116 y 526, reveló: "No podemos estar más así con la luz apagada. Hay mucha gente grande acá en el barrio y necesita alguna cadena de frío por la medicación. Es injusto".

Asimismo, Enrico, de la zona de 25 y 61, lamentó los reiterados cortes de luz. "Llamé varias veces a Edelap y todavía no se acercaron. Hace 16 horas que estamos sin luz", indicó.

Además de las zonas mencionadas anteriormente, en las primeras horas de la mañana un sector del casco urbano también estuvo afectado por microcortes. Fernando, de la zona de 18 y 34, resaltó: "Se corta y vuelve, así varias veces. Parece que juegan con los vecinos". En ese sentido, también profundizó que en la zona los cortes se volvieron frecuentes.

Por la tarde, un sector de Gorina volvió a sufrir cortes y Federico lamentó: "Nuevo corte en la zona de 131 y 493. El sistema de atención de Edelap no funciona por ningún medio -WhatsApp, Instagram o por teléfono- tenemos dos cortes por semana al menos". Luego, desde la zona de City Bell también lamentaron interrupciones en el suministro.

"Es un corte de luz masivo porque no hay servicio en Hernández, Gorina, Ringuelet, Gonnet y City Bell. En mi caso, vivo en 132 bis y 493, en donde estamos a oscuras", contó pasada las 23.30 un usuario que se identificó como Mario Fernández, quien agregó: "Llamé a Edelap y me dicen que 'no tienen registro' de este apagón".

En la misma línea, Sebastián Zauzich, usuario domiciliado en Gorina, aseguró que a poco de la medianoche que "estamos atravesando por un corte de luz enorme". "Encima queremos reclamar a Edelap por WhatsApp pero arroja error. La atención es un desastre", afirmó.

Por otro lado, Valeria D'Errico, ya entrado el domingo, sostuvo que "volvió el frío y todo Hernández está otra vez sin luz". "Estamos pagando a Edelap una boleta de $400.000 y sigue su pésimo servicio en la zona", dijo.

"Por frío, por calor, por el Mundial. Lo que sea, pero Hernández se queda siempre sin luz. Una vergüenza total Edelap", esgrimió la vecina.

La situación se replicó en 465 y 10 de City Bell, conforme reportó Natalia, una damnificada. "Una vez más quedamos a oscuras por varias horas. El servicio se restableció a eso de las 3 de la madrugada", consignó.

Continúan los reclamos

En el transcurso del domingo, usuarios reportaron que la falta de suministro también repercutió en diferentes puntos de la capital bonaerense. Uno de los reclamos llegó desde Villa Elisa, mientras que otro se desencadenó en Gorina. Asimismo, también repercutió en los alrededores de Parque Alberti. Un vecino, en diálogo con EL DIA, dijo: "A lo largo de este domingo ya sufrí tres cortes. Es inaudito".

En este contexto, emergen cuestionamientos de los usuarios respecto de los controles que el OCEBA debiera efectuar sobre la red eléctrica que administra la Distribuidora en la región del Gran La Plata.

En ese sentido, a instancias de los reiterados apagones, damnificados pusieron en dudas que el organismo oficial realice efectivamente los controles correspondientes sobre el estado de la estructura de distribución barrial y actué "únicamente en ocasiones para ejecutar algunas actas a fin de maquillar este calvario".

Los reclamos se producen en medio del alerta amarillo por frío extremo que arrojó ayer el Servicio Meteorológico Nacional y que implicó un fuerte descenso de la temperatura desde la noche del sábado. De esta forma, los damnificaron dejaron entrever que se vieron impedido de usar artefactos de calefacción como consecuencia de la falta de energía eléctrica en los hogares.

Asimismo, sigue la bronca de los usuarios de Edelap por el apagón que se registró el 17 de agosto como consecuencia del incendio en la subestación eléctrica de Tolosa, motivo por el que algunos hogares permanecieron a oscuras por más de 50 horas, en especial en la zona de Ringuelet y aledaños.

En ese sentido la semana pasada en Tolosa se realizó una amplia campaña que incluyó una juntada de firmas para exigir a Edelap compensaciones económicas por los múltiples problemas que provocó el prolongado cese del servicio.

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