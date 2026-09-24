FOTOS | Corte en avenida 7: protesta de la comunidad trans-travesti en pleno centro platense

Un corte de tránsito se registra este jueves sobre avenida 7, en pleno centro de La Plata, donde integrantes de la comunidad trans-travesti realizan una protesta frente a la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada entre 48 y 49. La manifestación genera demoras y complicaciones para circular por la zona.

La protesta comenzó en el marco de un reclamo por distintas demandas vinculadas al acceso a las Tarjetas Alimentar y la implementación del cupo laboral travesti-trans.

Los manifestantes fueron convocados además a una mesa de trabajo prevista para las 14, en la que esperan avanzar sobre los pedidos planteados durante una movilización realizada la semana pasada.

Según explicaron desde el colectivo, uno de los principales reclamos está relacionado con la entrega y el seguimiento de las Tarjetas Alimentar para integrantes cuyos ingresos no superan el salario mínimo, vital y móvil. Sostienen que llevan alrededor de tres meses esperando una respuesta.

También reclaman definiciones sobre la implementación del cupo laboral travesti-trans, otra de las demandas que vienen planteando en las últimas movilizaciones.

La protesta se desarrolla frente a las oficinas de Desarrollo Social, mientras que desde el Municipio se prevé abordar los reclamos durante la reunión convocada para esta tarde.