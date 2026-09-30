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La Región

Corte y caos de tránsito en el centro de La Plata por una nueva marcha de trabajadores de Infraestructura

La manifestación genera complicaciones para circular por distintos puntos del centro platense.

Por Redacción

El centro de La Plata vuelve a tener una jornada complicada para el tránsito este miércoles 30 de septiembre debido a una nueva movilización de trabajadores del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que reclaman la apertura de una paritaria sectorial y una recomposición salarial.

La protesta forma parte de un plan de lucha que lleva más de cinco meses y que, según señalaron los trabajadores, ya incluyó distintas medidas y movilizaciones. La de este miércoles es la séptima marcha impulsada por el sector.

Los manifestantes se concentran y avanzan hacia Gobernación y el Ministerio de Economía, donde buscan mantener una mesa de diálogo con las autoridades provinciales para discutir un aumento salarial.

El principal reclamo apunta a la modificación de la bonificación específica que perciben los trabajadores del área, como parte de una negociación salarial sectorial.

Reclamo por los salarios

Desde el sector sostienen que los ingresos actuales resultan insuficientes y cuestionan que la última paritaria general, realizada el pasado 24 de septiembre, no haya dado respuesta a las necesidades particulares de los trabajadores de Infraestructura.

En ese marco, remarcaron que durante esa negociación los distintos sindicatos plantearon la necesidad de avanzar en más de 13 paritarias sectoriales, situación que, según los trabajadores, refleja que el acuerdo general no alcanza para resolver las demandas específicas de cada área.

La movilización de este miércoles vuelve a impactar en la circulación vehicular del centro platense, con presencia de manifestantes y cortes que generan demoras para quienes deben atravesar la zona durante la mañana.

Continúa el plan de lucha

Los trabajadores también anunciaron una nueva actividad para este jueves 1° de octubre. Se trata del festival cultural “Encendidos en lucha. Paritaria sectorial ya”, que contará con emprendedores, artistas, una radio abierta y espacios destinados a las infancias.

De esta manera, el conflicto salarial continúa con actividades en las calles de La Plata, mientras los trabajadores de Infraestructura insisten con el pedido de una mesa de diálogo para discutir una recomposición salarial específica para el sector.

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