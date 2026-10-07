Cortes de luz complican el día a día de los vecinos y apuntan a Edelap

Los problemas con los servicios esenciales volvieron a generar reclamos en distintos puntos de La Plata, con la falta de luz como una de las principales preocupaciones que manifiestan los vecinos al diario.

En pleno Centro, una familia aseguró que el lunes por la noche permaneció unas dos horas sin suministro, mientras que otros frentistas denunciaron nuevas interrupciones en distintos sectores de la Ciudad. La situación se suma a una seguidilla de cortes registrados durante los últimos días, que también afectaron semáforos y actividades comerciales.

Uno de los testimonios llegó desde la zona céntrica, donde un vecino describió que cerca de las 22 se quedó sin electricidad y cuestionó las dificultades para realizar el reclamo. “Además podría agregar que cortan el sistema de denuncia/consulta por WhatsApp. Anoche nos atendieron por teléfono pero no suministran número de reclamo”, relató. Según la empresa Edelap, está habilitado el WhatsApp 221 616-0116, además del 0800-222-3335 para reclamos técnicos durante las 24 horas.

En el Centro venían con fastidio desde el fin de semana. En 9 y 46, denunciaron una interrupción que comenzó durante la mañana del sábado y alcanzó a viviendas, oficinas, comercios y semáforos. “Los cortes son recurrentes pero las facturas llegan todos los meses”, expresó uno de los frentistas. En otras zonas, como Villa Elisa y San Carlos, también hubo reclamos por tendido eléctrico y postes en mal estado.

Problemas con el agua

A este escenario se suman los inconvenientes con el servicio de agua. En City Bell, un vecino de 472 al 700 denunció una pérdida que lleva meses y cuestionó la dificultad para conseguir que ABSA se acerque a revisar el problema. Según su relato, cuando la empresa concurre atribuye la falla al tramo ubicado dentro del domicilio, mientras que revisiones realizadas por un plomero particular habrían determinado que el inconveniente se encuentra hacia el exterior del medidor.

La situación de las pérdidas y la baja presión también fue reflejada recientemente en distintos sectores de City Bell. En 474 entre 14 A y 14 B, una fuga que los vecinos aseguran que lleva años generó un profundo pozo sobre el asfalto y acumula un expediente ante ABSA desde abril de 2024.

En paralelo, desde ABSA se explicó recientemente que un corte de energía puede repercutir directamente en el servicio de agua: en City Bell, la interrupción eléctrica de una perforación ubicada en 473 y 31 bis provocó bajas de presión y afectó a un amplio perímetro.