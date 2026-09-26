Cortes de luz en el Centro y en Parque Castelli

Vecinos de distintos puntos del Casco Urbano denunciaron, en el final de la tarde de ayer, cortes en el suministro eléctrico de Edelap, una situación que generó malestar ante la falta de respuestas y las demoras en la restitución.

Con el correr de las horas y la falta de soluciones, surgía un interrogante recurrente entre los platenses: el rol efectivo del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) y si su función se limita a labrar actas una vez producidas las fallas.

Las interrupciones en el servicio afectaron a zonas de alta densidad poblacional y generaron severas complicaciones cotidianas. “Llevamos dos horas sin luz en calle 9 casi 43. Desde calle 44 a 42 también. Hay que subir por escaleras en los edificios y es una zona de mucha gente mayor”, advirtió una vecina afectada.

Respecto del corte en el centro de La Plata, Edelap aseguró, como suele hacerlo ante estos episodios sin brindar mayores detalles, que su personal ya estaba trabajando para resolver el problema. “El centro operativo de la empresa detectó una anomalía en la zona, la cuadrilla técnica se está acercando al lugar para verificar el suministro eléctrico”, informó.

La situación no fue aislada y se repitió en otros puntos de la Ciudad. En las inmediaciones del Parque Castelli y del Hospital San Juan de Dios, los vecinos expresaron su malestar por la falta de respuestas ante los reiterados reclamos.

“Hace horas que en la zona del Parque Castelli estamos sin luz. Hicimos todos los reclamos y no hay respuesta. Pasa en 66 y 28 y en varias cuadras cercanas al Hospital San Juan de Dios”, señaló una residente del sector afectado.

Ante la continuidad de los cortes de luz, la falta de respuestas de la empresa encargada del suministro eléctrico volvió a ser una constante entre las quejas de los vecinos, mientras crecieron los cuestionamientos al rol de los organismos de control y a la calidad del servicio eléctrico en La Plata.

El miércoles, un corte de luz también afectó a comerciantes y vecinos de la zona de diagonal 73 y calle 56. La interrupción del servicio se extendió durante aproximadamente una hora y alcanzó el sector comprendido entre las calles 55 y 57 y de 9 a 11.

El apagón complicó el funcionamiento de los comercios, especialmente de los equipos eléctricos y sistemas de cobro. Los afectados también se quejaron por la falta de respuestas de la empresa, ya que no contaban con información sobre las causas del corte ni sobre el tiempo estimado para la restitución del servicio.