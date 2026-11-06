Cortes de luz en La Plata: bronca vecinal por apagones en Hernández y City Bell

Una nueva jornada de cortes de luz golpea con fuerza a distintos puntos de la región. Vecinos de las localidades de Hernández y City Bell expresaron su bronca e indignación por las constantes interrupciones del servicio eléctrico que se registran desde las últimas horas, una problemática que se repite ante la mínima inestabilidad climática o ráfaga de viento en la zona norte del partido.

Los reclamos comenzaron a multiplicarse en simultáneo, evidenciando el malestar por la falta de respuestas operativas por parte de Edelap. Entre los sectores más golpeados por la falta de suministro se encuentra el barrio delimitado por las calles 132 y 490, afectando al menos un radio de dos manzanas comprendido desde la calle 489 hasta la 491.

“Sin luz hace rato en 132 y 490. Una ráfaga de viento es suficiente para quedar sin servicio. Es grande", lamentó una vecina en diálogo con EL DIA, haciendo hincapié en la extrema fragilidad de la red ante cualquier cambio en el clima.

El problema también se replicó con fuerza en la localidad de Hernández, donde los frentistas reportaron suspensiones prolongadas en diferentes cuadrantes. "Corte de luz en 131 y 509, Hernández", señaló una vecina.

"Quería informar que Hernández está sin luz hace más de una hora (508 y 133) y para variar no hay respuesta de Edelap. Nos veníamos salvando hoy de los innumerables cortes de luz en la ciudad", lamentó otro frentista a este medio.

A los reclamos en los barrios platenses se sumaron reportes similares en City Bell, donde los vecinos advirtieron sobre cortes en inmediaciones del country de Estudiantes, evidenciando que el colapso del suministro eléctrico abarca de forma simultánea a distintos puntos de la zona norte.

Los vecinos exigen la pronta intervención de las cuadrillas técnicas de la compañía y respuestas concretas ante un servicio que consideran cada vez más deficiente.