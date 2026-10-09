Cortes de luz en La Plata: vecinos de distintos barrios denuncian interrupciones 

Habitantes de distintos puntos de la ciudad manifestaron su malestar por los reiterados problemas en el suministro eléctrico. En La Hermosura, vecinos de la zona de diagonal 133, entre 645 y 646, aseguraron que llevaban seis horas sin servicio y cuestionaron a Edelap por las interrupciones recurrentes.

Los cortes de luz volvieron a generar preocupación y bronca entre vecinos de distintos sectores de La Plata, que denunciaron problemas en el suministro eléctrico y reclamaron respuestas ante las interrupciones del servicio.

Entre los reclamos recibidos se encuentra el de habitantes de La Hermosura y el barrio Procrear, en la zona de diagonal 133, entre 645 y 646. Según indicaron, llevaban seis horas sin electricidad y aseguraron que los inconvenientes se repiten con frecuencia.

“En La Hermosura llevamos seis horas sin luz. Edelap, un desastre. Siempre tenemos cortes y las facturas son de 300 mil pesos mensuales”, expresó una vecina, al manifestar su indignación por la situación.

El reclamo apunta tanto a la duración de los cortes como a la reiteración de las fallas en el suministro, en un contexto en el que los usuarios también cuestionan el monto de las facturas que deben afrontar cada mes.

Reclamos en distintos puntos de la ciudad

Los problemas con el servicio eléctrico también fueron reportados en el casco urbano, particularmente en la zona de Barrio Norte, donde vecinos señalaron interrupciones en el suministro.

Las denuncias reflejan el malestar de usuarios que reclaman mayor continuidad en el servicio y respuestas ante los inconvenientes que afectan sus actividades cotidianas.

En La Hermosura y el barrio Procrear, la falta de electricidad generó especial preocupación por la cantidad de horas sin suministro y por los antecedentes de cortes que, según los residentes, se producen de manera recurrente.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre las causas de las interrupciones denunciadas ni sobre los plazos previstos para la normalización del servicio en los sectores afectados.

Mientras tanto, los vecinos esperan respuestas de Edelap y reclaman soluciones para evitar que los cortes vuelvan a repetirse.