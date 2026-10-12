Cortes de luz: más quejas en San Carlos y City Bell

Una vez más, los cortes de luz afectan a distintos sectores de La Plata. Esta vez, los problemas con el suministro eléctrico se registraron en San Carlos, donde vecinos denunciaron haberse quedado sin suministro durante la madrugada del domingo.

El inconveniente se registró en la zona de avenida 149 entre 44 y 45, a pocos metros de la avenida 44 y de la reconocida feria Paseo 45. Según relataron los frentistas a EL DÍA, el corte comenzó durante las primeras horas de la jornada y continuó hasta pasado el mediodía de ayer.

“Creo que se quemó un transformador o algo por el estilo, porque vimos cosas quemadas justo afuera de unos departamentos que están sobre 149 entre 44 y 45. El supermercado chino ya está trabajando con generadores desde temprano, necesitamos que vuelva la luz”, manifestó una vecina ayer por la mañana junto a fotos de restos incinerados sobre la vereda.

La presencia de esos restos despertó sospechas entre los vecinos sobre el posible origen de la falla, pero al cierre de esta edición aún no se había confirmado el motivo del corte.

Ante el reclamo vecinal, este medio se comunicó con EDELAP, desde donde señalaron que el equipo del Centro Operativo de la empresa tenía el caso relevado y que se había derivado la tarea de normalización a la cuadrilla técnica más cercana.

Cortes en City Bell

En tanto, vecinos de City Bell denunciaron inconvenientes con el servicio eléctrico en la zona de camino General Belgrano entre 445 y 446. Según relataron, los problemas comenzaron alrededor de las 4 de la madrugada, cuando la luz empezó a titilar y se produjeron interrupciones durante aproximadamente media hora.

Los frentistas desconectaron los artefactos eléctricos al pensar que podía tratarse de un problema interno de la vivienda, pero luego advirtieron que la situación continuaba. También señalaron que realizaron el reclamo ante la empresa, aunque solo recibieron respuestas de una contestadora automática. Finalmente, el suministro se normalizó alrededor de las 15.

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