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Científicos platenses

Crearon una plataforma para consultar eclipses

Di Sisto y Fernández Lajús trabajan en el Instituto de Astrofísica/ Web

Por Redacción

Dos investigadores de La Plata crearon una plataforma interactiva que permite calcular las características de los eclipses solares ocurridos desde 1951 y de aquellos que tendrán lugar hasta 2200.

El desarrollo estuvo a cargo de Romina Di Sisto y Eduardo Fernández Lajús, investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que trabajan en el Instituto de Astrofísica de La Plata (IALP) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ambos transformaron un código numérico de investigación en un recurso accesible para aficionados a la astronomía, investigadores y cualquier persona interesada en observar estos acontecimientos.

La plataforma brinda datos sobre cada eclipse, desde el recorrido de la sombra lunar hasta los horarios en que comienza y termina el fenómeno. Además, permite consultar información según el lugar de observación, como la altura del Sol sobre el horizonte y el porcentaje de su superficie que quedará oculto.

El sitio elaborado permite buscar eclipses mediante un listado o seleccionar una ubicación en un mapa interactivo. También se pueden ingresar coordenadas para conocer las condiciones de observación desde un punto determinado.

De este modo, los usuarios pueden identificar los mejores lugares y horarios para seguir el fenómeno. La plataforma reúne unos 500 eclipses solares registrados entre 1951 y 2200, incluidos los totales, parciales, anulares e híbridos, una clasificación que depende de cómo se alinean el Sol, la Luna y la Tierra y de la perspectiva desde la que se observa.

El desarrollo de científicos argentino, disponible desde 2022, se suma a herramientas similares creadas por otros países.

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