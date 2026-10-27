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Crece el enojo en Avenida 19 por pastizales altos: denuncian que se ignoran sus reclamos

A pesar de haber iniciado los trámites correspondientes hace más de un mes, frentistas de la zona de 19 entre 522 y 523 aseguran que no tienen respuestas.

Por Redacción

La paciencia de los frentistas de la zona de Tolosa llegó a su límite tras más de un mes de gestiones sin solución. El reclamo se focaliza en la Avenida 19, entre 522 y 523. “Seguimos igual. Sin respuestas en avenida 19 entre 522 y 523. Hace más de un mes que estamos reclamando por los pastizales altos”, expresó con indignación uno de los residentes damnificados ante la falta de presencia de las cuadrillas municipales.

Para fundamentar la inacción oficial, los vecinos hicieron públicos los números de expediente asignados por la Comuna tras sus reiterados llamados: el 00502633, ingresado el pasado 17 de septiembre, sumado a los trámites posteriores 00516417 y 00526711. A pesar de contar con tres números de seguimiento registrados, la acumulación de reclamos no logró acelerar las tareas de corte y limpieza en el tramo afectado.

Los frentistas advierten que la altura del pasto propicia la proliferación de roedores e insectos —con el latente riesgo de dengue— por lo que exigen una intervención urgente de las áreas de Servicios Públicos antes de que la situación empeore.

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