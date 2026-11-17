Vecinos de Barrio Monasterio volvieron a encender las alarmas ante el avanzado estado de abandono y la falta de mantenimiento en los espacios verdes de su cuadra. El foco del reclamo se ubica puntualmente en calle 84 entre 11A y 12 bis, en el sector posterior a los edificios 22, 23 y 24, donde el crecimiento desmedido de la vegetación ya genera serias complicaciones e incomodidad para quienes transitan y viven en el complejo habitacional.

Según relataron los frentistas, la problemática no es nueva y viene siendo advertida públicamente al menos desde finales de octubre, sin que hasta el momento las cuadrillas municipales hayan intervenido en el lugar. Al respecto, una vecina de la zona expresó su indignación por la demora y solicitó visibilizar nuevamente la situación: "Es terrible la altura del pasto", graficó para dar cuenta del estado crítico en el que se encuentra el predio.

Desde el barrio remarcan que la falta de desmalezamiento acumula un historial de gestiones administrativas: "Innumerables reclamos, sin respuesta alguna", lamentaron los residentes, quienes piden un operativo urgente de limpieza y corte de pasto para recuperar las condiciones de salubridad y seguridad en ese sector de la ciudad.