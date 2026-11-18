Frentistas manifestaron su profunda preocupación por el estado crítico de la calzada en calle 4, específicamente a la altura del numeral 208, entre 36 y 37. Según denuncian los habitantes del barrio, la presencia de un pozo de considerables dimensiones representa un riesgo constante para automovilistas y ciclistas que circulan por el sector, agravado por la falta de soluciones tras las gestiones formales. "Ya hice hace un tiempo el reclamo y nada", expresó con indignación uno de los frentistas afectados por la inacción oficial.

El reclamo puntual se enmarca en una problemática vial mucho más amplia que afecta a todo el corredor desde hace meses. De acuerdo con el testimonio de quienes transitan a diario por el lugar, el deterioro se extiende a lo largo de varias cuadras sin que se hayan ejecutado tareas de repavimentación o mantenimiento preventivo. "Calle 4, de 40 a 32, quedó toda rota desde que arreglaron Diagonal 74, de Plaza Alsina hasta la rotonda de la autopista", señaló el vecino, vinculando directamente la rotura del pavimento con el desvío del tránsito pesado y el movimiento de maquinaria durante aquella obra.

Ante este panorama, la comunidad pide una pronta intervención de las cuadrillas comunales para reparar tanto el bache puntual de calle 4 casi 36 como el resto de las cuadras dañadas. Los frentistas insisten en que el estado actual de la arteria dificulta la circulación cotidiana y temen que, con el paso del tiempo y las lluvias, el hundimiento de la calzada continúe profundizándose.