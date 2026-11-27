Vecinos de la localidad platense de City Bell expresaron su profundo malestar por el estado de abandono en el alumbrado público de su cuadra. El foco del conflicto se encuentra en una luminaria fuera de servicio ubicada sobre la calle 21C entre 446 y 447, un problema que afecta la visibilidad y la seguridad de quienes transitan por el barrio durante la noche.

Según detallaron los frentistas, la situación se arrastra desde hace tiempo sin que se acerquen a reparar el artefacto. "Los vecinos llevamos meses reclamando por el arreglo de esta luminaria, sita en 21C e/ 446 y 447, City Bell, y no se dan por enterados", manifestaron con indignación respecto a la falta de mantenimiento.

Para dejar constancia de la falla, los habitantes de la zona formalizaron la denuncia ante el municipio bajo el reclamo número 553344.