Vecinos del barrio Monasterio manifestaron su hartazgo ante la falta de respuestas por el deterioro urbano y sanitario que afecta a la zona de 12 y 84. Silvia, frentista del lugar, aseguró estar "cansada de reclamar por el desborde cloacal" que complica la circulación diaria y genera focos de insalubridad en el vecindario.

Además del problema con las cloacas, la denuncia apunta a la ausencia de tareas básicas de higiene y mantenimiento por parte de las cuadrillas comunales. Según detalló la vecina, ya se registraron los pedidos formales en la línea municipal 147 bajo los números de reclamo 553351, correspondiente al corte de pasto, y 553355, solicitado para el barrido de los cordones, sin que hasta el momento se hayan ejecutado los trabajos.

Ante la gravedad de la situación sanitaria, los habitantes de la zona intentaron escalar el pedido hacia los organismos provinciales encargados del servicio hídrico, pero tampoco obtuvieron soluciones. "Llamé a ADA, Autoridad del Agua, y no atienden", lamentó, pidiendo una intervención urgente antes de que el cuadro se agrave.