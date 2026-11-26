La falta de alumbrado público vuelve a generar malestar entre los frentistas de La Plata. En la localidad de Ringuelet, quienes viven sobre la calle 6 entre 519 y 520 denunciaron que llevan exactamente cuatro meses a oscuras por la falla de la luminaria número 124.974, un problema que afecta la transitabilidad nocturna y expone a la cuadra a hechos de inseguridad.

Según detallaron los damnificados, el desperfecto comenzó el pasado 23 de julio y, desde entonces, iniciaron una seguidilla de pedidos formales ante las autoridades municipales que aún no tuvieron solución. "Llevamos reclamados 21 veces sin respuesta", aseguraron los vecinos.

Con la llegada de las noches más cálidas y el mayor movimiento en la vía pública, los frentistas de esta zona de Ringuelet advierten que la boca de lobo en la que se convirtió la cuadra representa un peligro constante tanto para peatones como para automovilistas. Por eso, reiteraron el pedido urgente de reparación para restablecer el servicio tras más de 120 días de espera.