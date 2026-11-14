Crece la inquietud en La Plata por la aparición de zarigüeyas en distintos barrios

La creciente presencia de zarigüeyas en distintos barrios y espacios públicos de La Plata comenzó a generar sorpresa y preocupación entre los vecinos. En las últimas horas, los avistajes se multiplicaron tanto en la zona norte como en el casco urbano e incluso en pleno centro platense.

Uno de los episodios más llamativos ocurrió este viernes por la noche en Plaza Moreno, sobre calle 12 entre 51 y 53, donde una familia se topó con un ejemplar mientras caminaba por el lugar. El animal fue filmado por una mujer con su teléfono celular y despertó asombro al encontrarse en una de las arterias más transitadas de la capital bonaerense, lejos de su hábitat habitual en sectores arbolados como el Paseo del Bosque.

La situación también se replica en las inmediaciones de la zona universitaria y del Bosque. En Diagonal 113 entre 61 y 118, frentistas aseguran que la presencia de fauna silvestre es cada vez más frecuente. "Está lleno de zarigüeyas. Ahí al frente está la Facultad de Forestales. Y también encontré un lagarto. Hace años que están rondando por la zona", relató un vecino del sector a EL DIA.

Estos episodios se suman a una serie de reportes registrados en City Bell, donde habitantes de la localidad advirtieron sobre la aparición de estos marsupiales dentro de los patios de sus viviendas. Los avistajes se concentraron particularmente en las inmediaciones de Camino Centenario y 461, en el Barrio Pasteleros y en la zona de 13 A y 472.

Qué hacer ante la presencia de una zarigüeya

Frente a la inquietud que despierta su presencia en áreas residenciales, especialistas recuerdan que las zarigüeyas son animales autóctonos e inofensivos que cumplen un rol fundamental para el equilibrio del ecosistema urbano, ya que ayudan a controlar plagas como insectos, alacranes y roedores.

Ante la aparición de un ejemplar en patios, techos o veredas, se recomienda no tocarlos, no lastimarlos ni intentar atraparlos, mantener alejadas a las mascotas domésticas para evitar que los ataquen o se estresen, y dejarles libre una vía de escape para que puedan retirarse por sus propios medios.