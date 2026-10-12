Crece la tensión entre Uber y taxis en La Plata: “Me tiró el auto encima” y preparan otra movilización

El conflicto entre taxistas y conductores de aplicaciones volvió a escalar este fin de semana en La Plata, con nuevos cruces y fuertes discusiones en medio de un clima de tensión que, según choferes de Uber y DiDi, está lejos de haberse calmado.

Uno de los episodios denunciados ocurrió en la zona de 7 y 56, donde un conductor de una aplicación aseguró que un taxista le tiró el auto encima mientras trasladaba a un pasajero. “Estaba laburando y me tiró el auto encima, no le importó nada”, relató el chofer en un audio al que accedió este medio.

Según su versión, el incidente derivó en una discusión y el taxista continuó su marcha hasta la zona de Plaza Moreno, donde se encontraban otros trabajadores del sector. El conductor contó que la pasajera que llevaba se asustó y decidió bajarse de la moto, por lo que tuvo que cancelar el viaje.

En otro testimonio, un chofer sostuvo que el conductor del taxi lo insultó y lo amenazó durante el cruce. De acuerdo con su relato, el hombre habría dicho que estaba cansado de la situación y que podía sacar un arma. Esas expresiones, por el momento, forman parte de la versión aportada por el trabajador.

Conductores de aplicaciones denuncian que no hubo tregua

En los grupos de WhatsApp de conductores de Uber y DiDi se multiplicaron los mensajes de enojo. Choferes autoconvocados sostienen que continúan los enfrentamientos y aseguran que algunos trabajadores fueron agredidos y sufrieron daños en sus vehículos.

Uno de ellos afirmó que un compañero sufrió destrozos en su auto en la estación de trenes dos días atrás. También rechazó que exista una tregua entre ambos sectores y aseguró que las discusiones siguen tanto en la calle como en los grupos de trabajadores.

Ante este escenario, los conductores de aplicaciones comenzaron a evaluar una nueva movilización con autos y motos. Por ahora, la convocatoria no estaba confirmada, aunque los choferes consultados anticiparon que podrían organizarse en las próximas horas.

La posibilidad de una nueva protesta vuelve a poner en primer plano el conflicto por la actividad de las aplicaciones de transporte en La Plata, en un escenario marcado por reclamos cruzados y denuncias de agresiones.