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EN EL JUZGADO PROVINCIAL DE INFRACCIONES

Crecen las quejas por los problemas para pagar las multas

Largas filas y reclamos de conductores en la sede de 7 y 43 / EL DIA

Por Redacción

Crece el malestar de los conductores por las dificultades para pagar multas provinciales o presentar descargos. Como ya informó este diario, a las fallas de la plataforma virtual se suman largas filas y demoras en la sede del Juzgado Adminitrativo de Infracciones, en una situación que lejos de mejorar, se agrava.

En la dependencia situada en calle 7 entre 42 y 43, ayer había cerca de un centenar de personas que intentaban realizar sus trámites, según cálculos que hacían conductores. La espera generó, otra vez, enojo y malestar.

Entre los vecinos que se acercaron al lugar, uno denunció que “desde el 22 de septiembre, la web no da turnos. Además, si vas al lugar es imposible, no te dejan entrar, ponen a la Policía en la puerta y no se puede hacer el trámite directamente”.

Una conductora contó que compró un auto cuya antigua dueña había pagado $2 millones por multas, pero le apareció una nueva infracción. “Ahora no sé qué hacer porque quise sacar turno para pagar y no pude. Quiero discutir el valor para que me cobren menos. Es una locura”, relató.

Como indicó este diario, una fuente del área de tránsito reconoció que existen dificultades operativas que asignó al volumen de infracciones. El origen también se asocia a un cambio en el sistema de infracciones. Según el Ministerio de Transporte, la decisión del Municipio de La Plata de gestionar sus multas por fuera del sistema provincial hizo que los trámites que requieren intervención de la Provincia se concentren en el Juzgado de calle 7, aumentando la demanda. Allí se tramitan, entre otros casos, fotomultas y actas manuales, como las vinculadas a la falta de VTV.

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