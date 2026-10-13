Crecen los reclamos por el mal estado de las calles tras varios días de lluvias

Los reclamos por el estado de las calles de tierra se multiplican en distintos barrios de la Región. Las lluvias y el mal tiempo de los últimos días agravaron el deterioro de las calzadas, que en algunos sectores se convirtieron en verdaderos pantanos. Los vecinos advierten que tienen dificultades para salir de sus casas y alertan sobre los problemas que enfrentan los servicios de emergencia para circular.

Uno de los reclamos más urgentes llegó desde Villa Castells, donde un frentista de 4 entre 493 y 494 denunció: “No entra la ambulancia para llevarme a radioterapia ya que soy paciente oncologico. Esa es la calle esta siempre así, fuimos varias veces con el delegado y no da bola dice que no le corresponde que no tiene ni un poco de escombro”.

En la misma zona, otros vecinos señalaron que llevan años reclamando sin obtener respuestas. Según detallaron, las calles más afectadas son 489 de 3 a 11; 10 bis y 8, de 488 a 494; 7 bis, de 489 a 494; 7 y 6, de 488 a 491; y 490, de 7 a 11.

Pero el problema no se limita a esa zona, sino que se extiende a otros puntos de la Ciudad. En San Carlos, vecinos de diagonal 144 y 50 bis describieron un panorama similar. “Hicimos mil reclamos y nada”, resumió una frentista.

En El Rincón, en tanto, un vecino de 426 entre 139 y 141 advirtió que el mal estado de la calle impide el paso del camión recolector de residuos. Mientras que en El Carmen, una vecina apuntó que en 125 entre 30 y 31 (ex 90 y 91) hace años que la calle está en mal estado y a pesar de los reclamos nadie se acercó a repararlo.