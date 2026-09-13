Crédito hipotecario: nuevas tasas, financiamiento y cuota

El reciente fondeo implementado por el Gobierno Nacional mediante la licitación de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses reconfiguró el mapa del crédito a largo plazo en Argentina. Una marcada baja de tasas de interés se posiciona como uno de los factores más destacados del nuevo escenario: los bancos recortaron hasta el techo del 7,5% que planteó el Gobierno y hay casos donde quedó por debajo, hasta tocar el 6,5%.

La inyección inicial de 200 mil millones de pesos -adjudicados entre 13 entidades bancarias tras recibir ofertas por más de 258 mil millones- operó como un retoque directo sobre las condiciones del sector, abriendo una fuerte competencia en el sistema financiero. Para quienes proyectan la compra de un inmueble, el esquema redefine no solo la tasa de referencia, sino también los montos prestados, el costo de las cuotas iniciales y la escala de ingresos requerida para calificar.

La convocatoria oficial fijó un tope máximo de tasa de UVA + 7,5% para los préstamos fondeados con recursos públicos destinados a la primera vivienda.

competencia de tasas

Sin embargo, la competencia interbancaria y los aportes de jurisdicciones locales rápidamente perforaron ese techo. El Banco Ciudad encabeza el escalón más accesible del mercado, al ofrecer una tasa de UVA + 6,5% para primera vivienda dentro de CABA —con subsidio del Gobierno porteño—, solicitando una cuota inicial aproximada de $658.000 para un crédito de $100 millones a 25 años, vinculada a un ingreso familiar mínimo de $2.632.000. Le siguen el Banco Nación, con opciones desde UVA + 6,7% para quienes acreditan haberes en la entidad, y el ICBC, con pisos de UVA + 6,9%. Por su parte, entidades privadas alinearon sus propuestas en torno al techo del 7,5% fijado por Economía o incluso redujeron sus márgenes a la mitad.

Supervielle destacó por recortar su tasa del 15% al 7,5% y flexibilizar los ingresos mínimos solicitados de $5 millones a $3 millones. Galicia situó su línea preferencial a sueldo en 7,5% a 20 años financiando hasta el 70% del valor de tasación, mientras que Banco Patagonia ajustó su costo al 8,5% hasta 30 años y Banco Macro lo llevó al 7,5% para clientes de banca preferencial y sus hijos.

Asimismo, el Banco Hipotecario extendió la baja del interés al 7,5% no solo para nuevas operaciones, sino para las carpetas que ya se encontraban en proceso de tramitación.

La martillera Gisela Agostinelli, de “Agostinelli Propiedades”, analizó el perfil de los demandantes y los valores del mercado platense:“Va a ir solo a un segmento, ya que es para primera vivienda y construcción, que serían departamentos de uno y dos dormitorios para parejas jóvenes o personas que hoy alquilan, en un rango de valores entre 55.000 y 100.000 dólares. También para familias que buscan casas de 2 o 3 dormitorios, que hoy alquilan y quieren tener vivienda propia, en un rango de entre 120.000 y 200.000 dólares”.

cómo se calcula el ajuste

Para comprender la mecánica diaria de estas líneas, el cálculo del compromiso mensual responde a una fórmula clara: la cuota a pagar surge de multiplicar el capital prestado en UVAs por el valor diario fijado para esa unidad y aplicarle la tasa fija correspondiente -como, por ejemplo, el 7,5% anual sobre el saldo adeudado-.

Dado que la Unidad de Valor Adquisitivo la actualiza a diario el Banco Central en base a la inflación del Indec, si los precios al consumidor suben el valor en pesos de la cuota se incrementa proporcionalmente, mientras que si la inflación se frena el ajuste se modera, manteniéndose siempre fijo el porcentaje de interés pactado con la entidad.

El esquema establece como condicionante clave que la cuota no podrá incrementarse por encima del índice de evolución de los salarios.

Para dimensionar el esfuerzo mensual en La Plata, Agostinelli calculó que para una propiedad de 130.000 dólares se estima una cuota inicial de entre $700.000 y $1.300.000, según el plazo acordado, la entidad bancaria elegida y si el solicitante acredita su sueldo en el banco emisor del préstamo.

Agostinelli apuntó que en los últimos días se percibe un incremento en las consultas de interesados y consideró “importante que los bancos flexibilicen la burocracia para que las operaciones puedan concretarse en tiempo y forma”.

En el plano general, para una propiedad modelo de 106.667 dólares, los bancos financian por lo general hasta el 75% del valor de tasación ($120,9 millones de pesos), requiriendo un ahorro previo del 25%.

Bajo una tasa promedio de UVA + 7% a 25 años, la cuota inicial roza los $865.098 mensuales, exigiendo un ingreso neto familiar cercano a los $3,46 millones.

Analistas recomiendan evaluar el Costo Financiero Total (CFT) y las coberturas contra el desfase inflacionario.

En un mercado que busca recuperar ritmo tras otorgar 13.329 hipotecas entre enero y julio de 2026 frente a las 25.160 del año previo, la mejora en agosto (US$242 millones) y la proyección de 18.000 nuevos créditos alimentan la expectativa de consolidar la reactivación inmobiliaria.