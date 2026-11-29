“Cada vez que sale una nueva versión, el juego sienta un precedente y eleva la vara para toda la industria, no solo de software sino de hardware. Hace falta una máquina potente para poder jugarlo. Cada vez que se lanza algo, se sabe que va a ser innovador, tremendo. Y eso alimenta la expectativa de muchísima gente”. La reflexión pertenece a Diego Zanín, que tiene 40 años y juega al Grand Theft Auto desde 2001. Su mirada resume una de las particularidades de una saga “gamer” que hoy está en boca de todos, y que a lo largo de casi tres décadas consiguió algo poco frecuente: crecer junto con sus jugadores, acompañar las distintas etapas de sus vidas, y renovar su capacidad de asombro sin perder la identidad.

Lo que comenzó como un videojuego de vista cenital, algo tosco, con ciudades para recorrer y una libertad de acción que ya entonces resultaba novedosa, terminó convertido en uno de los universos de entretenimiento más reconocibles del planeta. Una sucesión de mundos -y submundos- virtuales cada vez más ambiciosos, historias criminales, personajes inolvidables, música, humor, sátira social y posibilidades de interacción que fueron ampliándose al ritmo de los avances tecnológicos. Con el lanzamiento del GTA VI, hace poco más de una semana, ese universo volvió a ocupar el centro de la escena y encontró, también en nuestra región, una dedicada y multitudinaria comunidad de seguidores.

Pero detrás del acontecimiento comercial y el júbilo del estreno hay algo más profundo, que no todos los juegos crean: una relación de apego que para muchos, empezó en la infancia y continúa formando parte de su vida diaria.

“Cada nueva versión, es un salto hacia algo más complejo y sorprendente”

Zanín es uno de esos seguidores que acompañaron prácticamente toda la evolución de la saga. Para explicar el impacto que tuvo, vuelve a sus primeros títulos y al momento en que comprendió que estaba frente a algo diferente. “A partir del tercero se notó que era un juego que venía a cambiarlo todo”, recuerda. Los dos primeros tenían otra estética, y otra lógica: “Eran en 2D, tenían vista cenital y mucha onda a Guy Ritchie, tanto por la trama como por la vibra, la música y la estética”. La aparición del GTA III, en cambio, significó una transformación radical: “ahí llegaron las tres dimensiones, y pareció que todo cambiaba. Y cambió todo. Y siguió cambiando, y mejorando, siempre hacia algo más complejo y sorprendente”.

También cambiaron los detalles de la vida cotidiana dentro del juego. “Antes te podías ir a cortar el pelo, pero los resultados eran estéticos nomás. Ahora vas al gimnasio en GTA, podés pasarte diez horas haciendo fierros y eso te cambia las estadísticas; si comés comida chatarra, engordás y perdés velocidad”, explica Zanín. La tecnología fue siguiendo los pasos de esta evolución. “Este es uno de esos casos en los que el hardware persigue al juego”, señala Zanín: “Nvidia, por ejemplo, tuvo mucho que ver con el surgimiento de las PC gamers”.

La dimensión del negocio resulta extraordinaria. Según cifras difundidas oficialmente por Rockstar Games, GTA VI alcanzó los 3.790 millones de dólares en ventas minoristas durante su primer día en el mercado y registró 32,5 millones de unidades vendidas antes del lanzamiento.

TE SIGO DESDE LA CUNA

La evolución del GTA también puede reconstruirse desde una experiencia mucho más cercana: la de quienes descubrieron la saga durante la infancia y todavía hoy encuentran atractivo en ella. Manuel Salazar cursa el penúltimo año del bachillerato en un colegio cercano a plaza Castelli. Su primer GTA fue el “San Andreas”, que conoció en 2016, cuando recibió una PlayStation 2 como regalo de Navidad. “Fue mi primer GTA y lo recuerdo con mucha nostalgia, porque pasaba largas horas jugando. Para mí era un juego distinto al resto, muy entretenido por todas las cosas que podías hacer. Tenía algo especial: no era solamente completar una misión, sino también descubrir todo lo que había dentro de ese mundo”, recuerda.

Desde entonces, se convirtió en una de sus opciones recreativas habituales. “Siempre que tengo un rato libre juego, ya sea una hora o incluso todo el día. Lo que más me atrapa, por lo general, son las misiones que podés realizar. Me gusta ir avanzando, descubrir qué viene después y ver cómo se desarrolla la historia; podés hacer prácticamente lo que quieras, desde robar una joyería hasta cambiarte de ropa. No estás limitado a seguir un único camino. Y en modo online, cuando jugás con amigos se vuelve mucho más entretenido: podés hacer carreras, organizar golpes a bancos o simplemente pasear por la ciudad tranquilamente, sin tener que cumplir ningún objetivo”.

La dimensión social es, precisamente, una parte importante de su vínculo con el juego. El lanzamiento del GTA VI fue una ocasión especial que “Cache” y sus amigos vivieron como un acontecimiento. “Desde que salió estamos hablando de las cosas que vamos descubriendo con el paso de los días y de cuáles cambiaron respecto del anterior. El día del lanzamiento nos juntamos todos en la casa de un amigo y pasamos toda la madrugada jugando. Es una experiencia que está buena porque no solamente disfrutás el juego, sino que también compartís con los demás lo que vas encontrando, comentás las novedades y comparás lo que conocías con lo nuevo”.

Entre las características que más llaman la atención está el tema de la búsqueda policial, una de las marcas registradas de la franquicia. “Algo muy característico del GTA es cómo funciona la policía cuando cometés un crimen. Cuanto más grave es lo que hacés, más policías y fuerzas empiezan a perseguirte” explica Salazar; “espero que la nueva historia sea larga, con cosas para descubrir, así puedo disfrutarla bastante tiempo, y genera que nos sigamos juntando con amigos”.

COMPETIR TIENE SU PRECIO

La pasión por el GTA también tiene una dimensión técnica y económica que no siempre resulta visible para quienes solamente conocen el juego desde una consola. Máximo Augusto Sgroi es un gamer experimentado, pero también un técnico informático que conoce desde adentro el universo del hardware, los componentes y las exigencias que supone llevar una computadora al máximo rendimiento. Además, es continuador de una tradición familiar vinculada desde hace décadas años con la informática. Esa doble condición, la de jugador y la de especialista, le permite analizar la nueva entrega desde una perspectiva que combina el entusiasmo por el videojuego con el conocimiento técnico.

“Responder hoy en día cuáles serían los requerimientos para una performance óptima en PC tiene algo de abstracto, porque formalmente por ahora el juego solamente corre en Xbox y PS5. Pero quienes decodifican y ‘portean’ juegos exclusivos de consola a computadora nos permiten estimar que los requisitos mínimos van a ser bastante elevados”, explica.

En ese sentido, Sgroi considera que una configuración “potable” debería contar, como punto de partida, con un procesador Ryzen 5 5600 o, en el caso de Intel, un i5-9600K. La exigencia también alcanza a la placa de video. El GTA VI funciona sobre una plataforma gráfica muy completa. “Corre en un motor gráfico muy completo, lleno de shaders, que de alguna forma intenta simular las físicas de la vida real: la gravedad, los ragdolls, los impactos y demás. Entonces, tendrías que tener en tu setup una RTX 3060 o una RX 6600 XT”, apunta: “en cuanto a la memoria RAM, casi cualquier juego decente hoy te pide más de 8 GB”.

Semejante despliegue tiene una traducción inmediata en el bolsillo. “Hoy en día, una computadora gamer completa, con las piezas de las que hablamos, podría costar un estimativo cercano a los 3 millones de pesos. Y si hablamos de adquirir memorias RAM que sean DDR5, cambia el foco del valor. Además, tenés que ocuparte de los periféricos, porque esos 3 millones son lo que vale la computadora pelada, sin monitor, sin auriculares, mouse, teclado y demás” explica desde su bunker de 17 y 505, en Gonnet.

“El día en que salió nos juntamos en la casa de un amigo y pasamos toda la madrugada jugando”

Hablando de la jugabilidad propiamente dicha, Sgroi encuentra modificaciones interesantes. “El juego mete un sistema de ‘karma’ en el cual, si matás gente indiscriminadamente, baja tu nivel de ‘profesionalismo’ a la hora de hacer golpes o trabajos”. También identifica modificaciones importantes en el sistema de inventario y en la administración de los recursos.

Su mirada final vuelve sobre una cuestión que considera central: la diferencia entre el entretenimiento que ofrece el videojuego y las enseñanzas que eventualmente pueden extraerse de él. “Juego videojuegos desde que tengo 8 años. Lo único que podés sacar de un juego como GTA VI son muchas horas de ocio y diversión. Es entretenimiento puro y duro, si bien Rockstar siempre crea muy buenos guiones, como GTA V y Red Dead Redemption 2, y deja ver una crítica ácida a la sociedad de hoy en día, más que nada a la americana”, reflexiona Sgroi: “así que, otra vez, creo que no hay nada como tal que deje este juego. No te enseña a usar armas, ni a manejar, ni a ser ‘bueno’, pero todo lo que hagas va a tener consecuencias. Y eso, para mí, es bastante realista”.