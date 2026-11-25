Los problemas con el suministro de agua potable continúan generando fuertes reclamos entre los habitantes de distintos puntos de La Plata. En la localidad de Tolosa, una vecina expuso su indignación al advertir que el servicio volvió a presentar un aspecto turbio e inutilizable para las tareas diarias del hogar. "¿Qué se supone que uno cocine? No comeré porque con esto no se puede cocinar", lamentó la frentista, quien además señaló que la misma situación se repite en las inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde reside su hijo. Los problemas con el suministro de agua potable continúan generando fuertes reclamos entre los habitantes de distintos puntos de La Plata. En la localidad de Tolosa, una vecina expuso su indignación al advertir que el servicio volvió a presentar un aspecto turbio e inutilizable para las tareas diarias del hogar. "¿Qué se supone que uno cocine? No comeré porque con esto no se puede cocinar", lamentó la frentista, quien además señaló que la misma situación se repite en las inmediaciones del estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, donde reside su hijo. Idéntica situación reportan desde la zona de 12 bis 79 y 80.

La crisis hídrica también golpea con fuerza a la zona oeste de la ciudad, donde la escasez del recurso complica la rutina de cientos de familias. Según reportaron habitantes de Los Hornos, el suministro se encuentra completamente interrumpido desde las primeras horas de la jornada. "En 59 y 142 y alrededores estamos sin agua desde las 11 de la mañana", precisaron los frentistas afectados por el corte total del servicio en ese sector del barrio.

Por su parte, en la zona norte platense, el malestar radica en la baja presión constante y en la falta de mantenimiento de la infraestructura básica. Usuarios de Villa Elisa denunciaron que el problema persiste en el tramo de calle 9 desde 420 hasta 423 bis y apuntaron directamente contra la falta de obras prometidas para normalizar el caudal. "No hay presión de agua. No cambiaron la bomba de Villa Elisa, hace un año estamos así", sentenciaron los vecinos, exigiendo una respuesta definitiva a la empresa prestataria.

La crisis hídrica también golpea con fuerza a la zona oeste de la ciudad, donde la escasez del recurso complica la rutina de cientos de familias. Según reportaron habitantes de Los Hornos, el suministro se encuentra completamente interrumpido desde las primeras horas de la jornada. "En 59 y 142 y alrededores estamos sin agua desde las 11 de la mañana", precisaron los frentistas afectados por el corte total del servicio en ese sector del barrio.

Por su parte, en la zona norte platense, el malestar radica en la baja presión constante y en la falta de mantenimiento de la infraestructura básica. Usuarios de Villa Elisa denunciaron que el problema persiste en el tramo de calle 9 desde 420 hasta 423 bis y apuntaron directamente contra la falta de obras prometidas para normalizar el caudal. "No hay presión de agua. No cambiaron la bomba de Villa Elisa, hace un año estamos así", sentenciaron los vecinos, exigiendo una respuesta definitiva a la empresa prestataria.