Viajar de La Plata a Capital de noche, en riesgo por el conflicto de los colectivos

El Gobierno nacional anunció que aumentará los fondos destinados a las empresas de colectivos para evitar recortes en los servicios y nuevas subas en el precio del boleto. La decisión se conoció este martes, tras una reunión con las cámaras empresarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que reclaman el pago de una deuda de $40.000 millones.

El encuentro se realizó en la Secretaría de Transporte, donde las autoridades nacionales recibieron a representantes de las cámaras CETUBA, CTBPA, CEAP y AAETA. Durante la reunión, el Gobierno presentó un esquema de actualización de costos que comenzará a regir desde octubre y que contempla una adecuación de los valores reconocidos por la prestación de los servicios, con impacto en las compensaciones mensuales que reciben las empresas.

La medida se produjo luego de que las compañías que operan bajo jurisdicción nacional anunciaran una reducción de las frecuencias nocturnas en alrededor de 100 líneas, en medio de los reclamos por el atraso de los ingresos frente al aumento de los costos operativos.

Según se informó oficialmente, el nuevo esquema prevé actualizaciones progresivas para acompañar la evolución de los gastos del sistema y brindar mayor previsibilidad económica al sector. Además, Nación se comprometió a cancelar la deuda reclamada por las empresas.

Qué pasa con los colectivos en La Plata

En La Plata y la Región, por el momento, los servicios urbanos mantienen su funcionamiento habitual y no se informaron modificaciones en las frecuencias.

Por su parte, la empresa Metropol, concesionaria de la línea 195, que conecta La Plata con la Ciudad de Buenos Aires, indicó en las últimas horas que sus ramales funcionan con normalidad.

La incertidumbre se mantiene en torno a las líneas que dependen de la jurisdicción nacional y que podrían verse alcanzadas por las medidas de reducción de frecuencias anunciadas por las cámaras empresarias. Tras la reunión con el Gobierno, las compañías todavía no habían aclarado si dejarían sin efecto el recorte nocturno.

El conflicto tiene como eje el reclamo por $40.000 millones en subsidios y la actualización de los ingresos que reciben las empresas para afrontar los gastos del sistema. Mientras continúan las negociaciones, en La Plata los servicios locales siguen operando sin cambios.