La crisis económica que atraviesan los centros de diálisis de la provincia de Buenos Aires llegó a una instancia de reclamo formal. La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales intimó al Ministerio de Salud bonaerense a regularizar las deudas que mantiene con los prestadores.

El reclamo apunta tanto a los atrasos en los pagos como a la falta de actualización de los valores que reconoce el Estado provincial por las prestaciones. Según explicó Alfredo Casaliva, presidente de la entidad, el Ministerio de Salud acumula más de ocho meses de deuda, con facturas que en algunos casos llevan hasta cinco años sin ser abonadas.

“Lo que ha logrado es poner en riesgo a todos los centros prestadores. A través de tanto tiempo de cobrar poco y de manera diferida, hay centros que están en riesgo de cerrar”, sostuvo Casaliva en el programa “Despierten Bonaerenses”, que se emite por FM La Redonda y el canal de Youtube de EL DIA.

De acuerdo con el titular de la asociación, el Ministerio de Salud, el programa Incluir Salud y el IOMA mantienen distintos niveles de deuda con los prestadores. En el caso del IOMA, señaló que, aunque realiza pagos mensuales, quedan facturas pendientes que se fueron acumulando desde 2020 y que ya superan los 2.000 millones de pesos.

A esto se suma la falta de actualización de los aranceles. “Se actualizó en julio del 2024, y después un 25% en febrero, marzo y abril de este año. En el mismo período hubo una inflación del 101%, nosotros tuvimos una actualización mínima del 25% y tuvimos que afrontar todos los pagos como siempre”, apuntó el dirigente y reconoció: “Estamos financiándonos con los otros financiadores, pidiendo préstamos y recurriendo al dinero que en algún momento se pudo atesorar”.

La preocupación central del sector es el impacto que podría tener el cierre de establecimientos sobre los pacientes. En la provincia de Buenos Aires hay 11.429 personas que reciben diálisis. De ese total, alrededor de 4.812 dependen de financiadores provinciales, entre ellos el Ministerio de Salud, Incluir Salud (Programa Nacional) y el IOMA.

Se trata de un tratamiento indispensable para quienes perdieron casi la totalidad de la función renal. Los pacientes necesitan cumplir tres sesiones semanales de entre cuatro y seis horas. Una interrupción o una reducción de esa frecuencia puede provocar un deterioro de su estado de salud y poner en riesgo sus vidas.

En ese contexto, el titular de la asociación advirtió que el sistema público no cuenta con capacidad suficiente para absorber a todos los pacientes que eventualmente podrían quedar sin atención si los centros privados dejan de prestar servicios.

Ante este panorama, la Asociación presentó una nota ante el Ministerio de Salud bonaerense, dirigida al ministro y a la Dirección de Hospitales. La presentación busca que se regularicen las obligaciones pendientes y también pone en conocimiento de las autoridades el riesgo de que algunos establecimientos no puedan continuar funcionando.

La intimación establece un plazo de 10 días para que la cartera sanitaria responda. De no obtener una contestación, los prestadores evaluarán nuevas acciones.