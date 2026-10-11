Viajar en colectivo puede costar hasta $2.433 más según la ciudad. Un relevamiento de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta) sobre las tarifas urbanas del país expone una marcada diferencia entre jurisdicciones, con Pinamar al frente del ranking y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre las zonas con los boletos más económicos.

En La Plata, en tanto, el precio del pasaje depende de la distancia recorrida. Para los trayectos más cortos, de hasta tres kilómetros, la tarifa es de $1.323,33 con una tarjeta SUBE registrada, mientras que para quienes utilizan una tarjeta sin nominar el valor asciende a $2.646,66.

Cuánto cuesta viajar en colectivo en La Plata

En la capital bonaerense, las tarifas varían de acuerdo con la extensión del recorrido. Los viajes de hasta tres kilómetros cuestan $1.323,33, mientras que los trayectos de entre tres y seis kilómetros tienen un valor de $1.458,89.

Para las distancias de seis a 12 kilómetros, el boleto asciende a $1.628,61. En tanto, los recorridos de entre 12 y 27 kilómetros cuestan $1.953,13 y los que superan los 27 kilómetros llegan a $2.272,26.

Los usuarios que viajan con una tarjeta SUBE sin nominar deben pagar el doble de esos importes. Así, el boleto mínimo llega a $2.646,66 y el pasaje para los recorridos más largos alcanza los $4.544,52.

De esta manera, si bien el AMBA se mantiene entre las regiones con las tarifas mínimas más bajas del país, el costo para los pasajeros platenses varía según la distancia y puede superar ampliamente el valor de referencia que aparece en el ranking nacional.

Pinamar tiene el boleto más caro del país

Pinamar encabeza el ranking nacional con un boleto mínimo de $3.176. Detrás aparecen San Martín de los Andes, con $2.900, y Pergamino, con $2.784. El top cinco se completa con Eldorado, a $2.500, y Centenario, con $2.478.

En la segunda mitad del listado figuran el Partido de la Costa, con una tarifa de $2.410 y una suba del 20,02% respecto de septiembre; Bariloche, con $2.333; y Orán, con $2.200. Rosario y Córdoba cierran el grupo de las diez ciudades más caras, ambas con un boleto de $2.150. En Rosario, además, el valor aumentó un 25% frente al mes anterior.

Del otro lado, el boleto más económico corresponde a los colectivos de jurisdicción nacional del AMBA, con un valor de $743. Le sigue la Ciudad de Buenos Aires, con $920 y un incremento del 3,66% respecto de septiembre.

Después aparecen Ramallo, con $950, y La Rioja, Villa Mercedes y General Pico, con un boleto mínimo de $1.000. Comodoro Rivadavia registra una tarifa de $1.114 y San Luis, de $1.200. El grupo se completa con el AMBA bonaerense, donde el pasaje mínimo es de $1.215, tras un aumento del 4,39% respecto del mes anterior.

Menos pasajeros y menos viajes en el AMBA

Las tarifas más bajas de la región conviven con una caída sostenida en la cantidad de usuarios del transporte público. Según datos de Aaeta, en septiembre de 2026 el promedio diario de pasajeros en días hábiles fue de 8.232.858, frente a los 9.158.089 registrados en el mismo mes de 2025. La baja fue del 10,1%, equivalente a 925.231 pasajeros menos por día.

Los fines de semana mostraron una tendencia similar. Los sábados, el promedio fue de 4.441.506 pasajeros, frente a 5.053.970 un año antes, una caída del 12,1%. Los domingos, en tanto, el sistema pasó de 2.753.542 a 2.484.034 pasajeros diarios, una reducción del 9,8%.

La comparación de 2026 llega hasta el 16 de septiembre, incluye las transacciones de Open Pass de la Ciudad de Buenos Aires y no contempla los feriados.

La tendencia también se observa en una comparación de más largo plazo. Un análisis elaborado a partir de resoluciones de Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, junto con datos del Indec, muestra que entre agosto de 2022 y agosto de 2026 los pasajeros mensuales del AMBA pasaron de 241 millones a 200 millones. La caída fue del 17%, equivalente a 41 millones de viajes menos por mes.