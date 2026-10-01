Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 1º de octubre del 2026

La billetera digital de Banco Provincia mantiene beneficios en comercios de cercanía, ferias, gastronomía, pet shops y otros rubros. Además, suma una nueva promoción en supermercados.

La Comunidad Cuenta DNI tendrá durante octubre una amplia variedad de descuentos en distintos comercios y servicios de la provincia de Buenos Aires.

Entre las promociones vigentes se encuentran beneficios para compras en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, pet shops, librerías, farmacias y perfumerías, además de descuentos especiales en marcas y supermercados.

La principal novedad del mes será una promoción de 20% de descuento en Chango Más y Día, sin tope de reintegro, para quienes abonen con tarjetas de crédito de Banco Provincia mediante NFC.

Todas las promociones de Cuenta DNI en octubre 2026:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Se alcanza con compras de $15.000.

Pet shops: 30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $26.650.

Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Se alcanza con consumos de $32.000.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $50.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Se alcanza con compras de $15.000.

Supermercados: hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de la provincia. Durante octubre se suma el beneficio en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia mediante NFC.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

La promoción especial en Mostaza con Cuenta DNI

Cuenta DNI también mantiene una promoción especial en Mostaza durante los jueves y viernes.

Hay un 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope de $8.000 semanales, y un 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope de $15.000 semanales.

Cuotas sin interés con tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.

El beneficio aplica a compras realizadas mediante QR desde la aplicación y también a las tarjetas de crédito físicas emitidas por Banco Provincia.