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La Región

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy jueves 5 de noviembre del 2026

La billetera digital de Banco Provincia renueva en noviembre su esquema de descuentos y promociones para su comunidad de más de 10 millones de personas. Comercios de cercanía, supermercados, gastronomía, ferias, librerías, farmacias y marcas destacadas forman parte de la amplia propuesta de beneficios que permite ahorrar todos los días.

Por Redacción

Cuenta DNI continúa en noviembre con su oferta de descuentos en distintos rubros y consolida una propuesta que combina ahorro cotidiano con beneficios especiales para compras de alimentos, productos de uso habitual, gastronomía, educación y cuidado de mascotas. 

Con promociones distribuidas a lo largo de toda la semana, la billetera digital de Banco Provincia sigue siendo una de las herramientas más elegidas por las familias bonaerenses para realizar pagos y gestionar su dinero.

TODAS LAS PROMOCIONES DE CUENTA DNI EN NOVIEMBRE

  • Comercios de cercanía: 20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000. 
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000. 
  • Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. 
  • Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos. 
  • Universidades: 40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. 
  • YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. 
  • Marcas destacadas: 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes, en: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park. 
  • Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia.  
  • Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.   
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.  
  • Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.
  • Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.  
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