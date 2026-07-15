Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 15 de julio

En julio, Cuenta DNI vuelve a ofrecer una amplia batería de descuentos para acompañar el consumo cotidiano de sus más de 10 millones de personas usuarias, con especial foco en las vacaciones de invierno y el comercio local.

La novedad más importante de este mes es el aumento en el tope de descuento de dos beneficios clave: la promo de gastronomía, que en julio estará vigente durante toda la semana, y la de los locales de YPF Full los sábados y domingos. En ambos casos, el ahorro semanal aumenta $8.000 a $10.000.

Además, como ocurre habitualmente en vacaciones de invierno, la billetera digital de Banco Provincia ofrece beneficios especiales en eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Este año, se suma por primera vez una promo en movilidad.

Todas las promos de Cuenta DNI en julio

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.

20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.

40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. Gastronomía: 25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos.

25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos.