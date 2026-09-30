Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy miércoles 30 de septiembre 2026

Más de 10 millones de personas usuarias de Cuenta DNI podrán acceder durante septiembre a una amplia oferta de descuentos y beneficios en distintos rubros, con una nueva promoción especial para compras en veterinarias y Pet Shops. Además, se mantiene la promoción de gastronomía los fines de semana con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona y el beneficio para locales gastronómicos de YPF Full los sábados y domingos, también con un tope de reintegro de $8.000.

Todas las promos de Cuenta DNI en septiembre:



¡NUEVO! Veterinarias y Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

Gastronomía – Día del Maestro: 30% de descuento el 11 de septiembre de 2026. Tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con consumos por $50.000.

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.