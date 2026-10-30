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La Región

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 30 de octubre del 2026

Los descuentos de la app Cuenta DNI del Banco Provincia

Por Redacción

La billetera digital de Banco Provincia mantiene beneficios en comercios de cercanía, ferias, gastronomía, pet shops y otros rubros. Además, suma una nueva promoción en supermercados.

La Comunidad Cuenta DNI tendrá durante octubre una amplia variedad de descuentos en distintos comercios y servicios de la provincia de Buenos Aires.

Entre las promociones vigentes se encuentran beneficios para compras en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía, pet shops, librerías, farmacias y perfumerías, además de descuentos especiales en marcas y supermercados.

Todas las promociones de Cuenta DNI en octubre 2026:

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana y por persona. Se alcanza con compras de $15.000.

Pet shops: 30% de descuento todos los sábados, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $26.650.

Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Se alcanza con consumos de $32.000.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope de $15.000 por mes y por persona. El beneficio se alcanza con consumos de $50.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 por semana. Se alcanza con compras de $15.000.

Supermercados: hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de la provincia. Durante octubre se suma el beneficio en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia mediante NFC.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

La promoción especial en Mostaza con Cuenta DNI

Cuenta DNI también mantiene una promoción especial en Mostaza durante los jueves y viernes.

Hay un 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con un tope de $8.000 semanales, y un 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con un tope de $15.000 semanales.

Cuotas sin interés con tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI permiten acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos.

El beneficio aplica a compras realizadas mediante QR desde la aplicación y también a las tarjetas de crédito físicas emitidas por Banco Provincia.

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