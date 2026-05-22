Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 22 de mayo 2026

Cuenta DNI volvió a convertirse durante mayo de 2026 en uno de los recursos más utilizados por familias bonaerenses que buscan reducir gastos en alimentos, compras diarias y servicios. Este viernes 22 de mayo, la billetera digital del Banco Provincia no solo mantiene descuentos tradicionales sino que amplió opciones para distintos sectores.



Según estimaciones oficiales, una persona que aprovecha todas las promociones disponibles podría alcanzar un ahorro cercano a los $150 mil mensuales, incluso sin contar promociones especiales en librerías, perfumerías o supermercados con reintegros sin tope.

Qué descuentos de Cuenta DNI están activos este viernes 22 de mayo

Para este viernes, quienes utilicen la billetera digital podrán acceder a varios beneficios simultáneos:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías)

Descuento del 20% de lunes a viernes.

Tope: $5.000 por semana por persona.

$5.000 por semana por persona. El máximo se alcanza con compras de $25.000.

Ferias y mercados bonaerenses

Descuento del 40% todos los días.

Tope: $6.000 semanales por persona, alcanzable con $15.000 en compras.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

Descuento del 40% todos los días.

Tope semanal de $6.000, con consumos de $15.000.

Marcas destacadas

Descuento del 30% todos los días.

Tope mensual: $15.000, alcanzable con compras por $50.000.

La novedad de mayo con Cuenta DNI: vuelven las cuotas sin interés

Entre los cambios destacados del mes aparece el regreso de las tres cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI mediante tecnología NFC. Es decir, pagos sin contacto.

El beneficio funciona de lunes a domingo y aplica sólo en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos. La decisión marca un giro respecto a meses anteriores y busca ampliar el alcance de la herramienta hacia otros consumos vinculados con indumentaria, tecnología, artículos para el hogar y servicios.

Qué promociones de Cuenta DNI todavía quedan durante el fin de semana

Si bien este viernes concentra varios beneficios, el fin de semana también tendrá descuentos específicos:

Gastronomía: 25% de descuento sábados y domingos con tope de $8.000 semanales.

25% de descuento sábados y domingos con tope de $8.000 semanales. FULL YPF (sector gastronómico): 25% de descuento en locales adheridos, también con tope semanal de $8.000. No incluye combustibles.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

Priorizá compras sin tope de reintegro : aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.

: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución. Usá los topes semanales con inteligencia : en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.

: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje. Aprovechá comercios de cercanía : el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.

: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro. Pagá siempre con la billetera virtual : asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.

: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio. Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.