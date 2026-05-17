Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy domingo 17 de mayo 2026

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La billetera virtual del Banco Provincia ofrece buenos descuentos también los fin de semanas.
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La billetera digital del Banco Provincia continúa ofreciendo durante los fines de semana una importante variedad de descuentos y promociones, manteniendo los beneficios disponibles también durante los días hábiles. De esta manera, Cuenta DNI gana cada vez más protagonismo como una herramienta útil para aliviar gastos, especialmente en un contexto económico en el que muchas familias intentan cuidar al máximo sus ingresos frente al aumento sostenido de los precios. Pero, ¿qué descuentos y beneficios hay el domingo 17 de mayo 2026?
Las promociones incluyen rubros esenciales para el consumo diario, como alimentos, transporte y compras habituales, con ofertas especiales en comercios como carnicerías. Los beneficios contemplan descuentos en sectores clave y cuentan con condiciones específicas, entre ellas topes de reintegro y modalidades de uso determinadas, además de distintas alternativas para potenciar el ahorro. Para este domingo, también se suman promociones en supermercados y locales gastronómicos, ampliando así las opciones para gastar menos.
Para los usuarios de Android que se mueven en transporte público, la tecnología NFC permite hoy un 100% de ahorro en viajes (tope mensual de $10.000), un alivio directo frente a los tarifazos en los boletos. Hay que tener en cuenta que el reintegro requiere un tiempo de espera y llega a la cuenta entre 20 y 30 días después.
Por otra parte, para quienes buscan un respiro recreativo, las "Marcas Destacadas" como Havanna, Lucciano’s o Grido ofrecen un 30% de ahorro que pueden ser aprovechados por los usiuarios de la billetera. Con un tope mensual de $15.000 por marca, la aplicación permite acceder a esos consumos que, de otra forma, quedarían excluidos de cualquier presupuesto familiar promedio.
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