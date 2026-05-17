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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy domingo 17 de mayo 2026

La billetera virtual del Banco Provincia ofrece buenos descuentos también los fin de semanas.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy domingo 17 de mayo 2026
17 de Mayo de 2026 | 07:35

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La billetera digital del Banco Provincia continúa ofreciendo durante los fines de semana una importante variedad de descuentos y promociones, manteniendo los beneficios disponibles también durante los días hábiles. De esta manera, Cuenta DNI gana cada vez más protagonismo como una herramienta útil para aliviar gastos, especialmente en un contexto económico en el que muchas familias intentan cuidar al máximo sus ingresos frente al aumento sostenido de los precios. Pero, ¿qué descuentos y beneficios hay el domingo 17 de mayo 2026?

Las promociones incluyen rubros esenciales para el consumo diario, como alimentos, transporte y compras habituales, con ofertas especiales en comercios como carnicerías. Los beneficios contemplan descuentos en sectores clave y cuentan con condiciones específicas, entre ellas topes de reintegro y modalidades de uso determinadas, además de distintas alternativas para potenciar el ahorro. Para este domingo, también se suman promociones en supermercados y locales gastronómicos, ampliando así las opciones para gastar menos.

Los descuentos que hay para el domingo 17 de mayo 2026 con Cuenta DNI

  • Gastronomía: 25% de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
  • FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
  • 100% de ahorro en transporte público: pagá tus viajes con NFC y movete ahorrando. Tope de reintegro mensual $10.000, por tarjeta. El beneficio aplica solo para pagos realizados con NFC con tu Visa Débito vinculada a la app. Solo disponible para Android. El beneficio NO aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se verá reflejado en la caja de ahorro de la persona usuaria entre 20 a 30 días.
  • Marcas destacadas: 30% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona. Incluye comercios adheridos de: Havanna, La Fonte de Oro, Le Park, Lucciano´s y Grido.
  • Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Las personas que cobran jubilaciones o pensiones a través de Banco Provincia acceden a un 5% de descuento adicional.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Beneficios en marcas destacadas y transporte con Cuenta DNI

Para los usuarios de Android que se mueven en transporte público, la tecnología NFC permite hoy un 100% de ahorro en viajes (tope mensual de $10.000), un alivio directo frente a los tarifazos en los boletos. Hay que tener en cuenta que el reintegro requiere un tiempo de espera y llega a la cuenta entre 20 y 30 días después.

Por otra parte, para quienes buscan un respiro recreativo, las "Marcas Destacadas" como Havanna, Lucciano’s o Grido ofrecen un 30% de ahorro que pueden ser aprovechados por los usiuarios de la billetera. Con un tope mensual de $15.000 por marca, la aplicación permite acceder a esos consumos que, de otra forma, quedarían excluidos de cualquier presupuesto familiar promedio.

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