Cuenta DNI ya permite pagar viajes en colectivos con código QR: en La Plata, hay por ahora una línea habilitada

Las personas usuarias de Cuenta DNI ya pueden pagar sus viajes en transporte público mediante un código QR generado desde la aplicación de Banco Provincia. La nueva modalidad permite abonar el pasaje directamente con el dinero disponible en la cuenta, sin utilizar una tarjeta física ni realizar una recarga previa.

La herramienta ya está disponible en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en las líneas de colectivos que cuentan con terminales habilitadas para el pago con tarjeta SUBE. La incorporación amplía las opciones de pago de la billetera digital, que cuenta con casi 11 millones de personas usuarias.

Entre las líneas de colectivos que ya permiten utilizar esta modalidad se encuentran la 60, 92, 126, 129, 148, 152 y 168, entre otras. El sistema también funciona en distintas líneas provinciales y municipales de ciudades bonaerenses como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Necochea.

En el caso de La Plata, por ahora se puede abonar en la Línea 129 (Misión Buenos Aires), unas de las dos interurbanas que operan los recorridos que conectan a la capital bonaerense con Capital Federal.

La nueva opción se suma al pago mediante tecnología NFC que ya estaba disponible en Cuenta DNI. De esta manera, quienes utilizan la billetera pueden optar entre distintas modalidades para abonar sus viajes desde el celular.

Cómo pagar un viaje con QR desde Cuenta DNI

Para utilizar el nuevo sistema hay que ingresar a la aplicación Cuenta DNI y seleccionar la opción **“Pagar viaje con QR”**, dentro del menú **“Más opciones”**. Luego se debe generar el código QR y acercar el celular al lector habilitado al momento de subir al colectivo o ingresar al subte.

Una vez realizada la operación, hay que esperar la confirmación del pago. El débito puede demorar en reflejarse en los movimientos de la cuenta: según informó Banco Provincia, puede aparecer dentro de las 72 horas posteriores al viaje.

Además, la opción puede incorporarse entre los accesos directos de la pantalla principal de Cuenta DNI. Para hacerlo, se debe seleccionar el ícono del lápiz y personalizar los accesos disponibles.

Con esta incorporación, Cuenta DNI suma una nueva alternativa para pagar el transporte público desde el celular y amplía las opciones disponibles para quienes utilizan la billetera digital de Banco Provincia.

