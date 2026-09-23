Cuidar a quienes nos cuidan: jornada de salud para policías en La Plata

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP llevó adelante una jornada de promoción y prevención de la salud destinada a personal policial de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de facilitar el acceso a distintos controles y estudios de salud.

La actividad se desarrolló en conjunto con la Dirección Provincial de Promoción de la Salud del Personal Policial y tuvo lugar en el Cuerpo de Caballería, Cuartel Central, ubicado en Avenida 60 y 115. Durante la jornada fueron atendidos alrededor de 50 efectivos policiales, quienes pudieron acceder a una posta sanitaria conformada por cinco puestos.

Los controles incluyeron peso, talla y signos vitales; toma de tensión arterial; evaluación de agudeza visual; vacunación y electrocardiogramas; estos últimos fueron realizados por estudiantes de la Tecnicatura en Prácticas Cardiológicas. Cabe destacar la participación de un estudiante avanzado de Práctica Final Obligatoria (PFO), como parte de una experiencia que articula formación académica y acciones concretas de promoción de la salud.

En aquellos casos en los que se identificó la necesidad de realizar estudios complementarios, se generaron las órdenes correspondientes para que los efectivos pudieran acceder a ellos a través de la obra social provincial, favoreciendo la continuidad de la atención.

De la jornada participaron el decano de la Facultad, Gustavo Marín; el secretario de Extensión Universitaria, Pablo Vetere; el prosecretario de Extensión Universitaria, Guillermo Devida; y el director provincial de Promoción de la Salud del Personal Policial, Leandro Nicolás Mazza.

La iniciativa se enmarca en las acciones de extensión y vinculación que promueven el acercamiento de la Universidad Pública a distintos sectores de la comunidad, fortaleciendo la prevención, el cuidado de la salud y la formación de estudiantes en escenarios concretos de intervención.